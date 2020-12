Mikulec: Minister školstva musí plán na otvorenie škôl dopracovať

Bratislava 1. decembra (TASR) – Stredoškoláci a žiaci 2. stupňa základných škôl sa do nich zatiaľ nevrátia. Plán ministerstva školstva na testovanie ústredným krízovým štábom v utorok neprešiel. Potvrdil to minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) s tým, že minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) musí plán prerobiť.



„Ten vypracovaný plán rezortom školstva v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a Úniou miest Slovenska zatiaľ nemá kritériá na to, aby prešiel," povedal Mikulec. Podľa neho je potrebné doriešiť viaceré veci technického a legislatívneho rázu. „Dohodli sme sa, že zatiaľ teda táto úloha pre ministerstvo školstva trvá a bude ju musieť dopracovať,“ povedal Mikulec.



Zdôraznil, že diskusia bola konštruktívna. „Odznelo viacero návrhov riešení, teraz je tu priestor na to, aby rezort spolu so združeniami samospráv tieto veci dopracovali," dodal minister vnútra.



Odmietol tiež, že najskôr ohlásené a následne zrušené pondelkové rokovanie ústredného krízového štábu z dôvodu jeho pracovných povinností môže spochybňovať význam, ktorý je potrebné prikladať téme otvorenia škôl.



„Takto tá otázka vôbec nestojí, nikto dôležitosť tejto témy nepodceňuje, ale môžem vám povedať, že je viacero veľmi dôležitých vecí, ktoré sú v riešení a ja nemôžem byť na dvoch miestach,“ povedal minister vnútra.