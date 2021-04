Rybníček: Sídlo Najvyššieho správneho súdu SR chceme v Trenčíne

Trenčín 12. apríla (TASR) – Trenčiansky primátor Richard Rybníček chce, aby sa sídlom tvoriaceho sa Najvyššieho správneho súdu SR nestala Bratislava, ale Trenčín. Informoval o tom v pondelok v reakcii na navrhovanú novú súdnu mapu Slovenska a fakt, že po jej prijatí z nej Trenčín ako krajské mesto v podstate zmizne a stratí svoju váhu.



"Nie som odporcom reformy súdnictva. Naopak, som za reformy, ktoré majú zmysel. Myslím si, že aj reforma súdnictva má zmysel, neodsudzujem ju. Na druhej strane mi je ľúto, že analytické centrum ministerstva spravodlivosti a aj pani ministerka sa ako keby uzniesli, že Trenčín v súvislosti so súdnou mapou ponížili a v Trenčíne nezostane skoro vôbec nič," skonštatoval primátor.



Pripomenul, že z Krajského súdu (KS) Trenčín sa stane len akýsi okresný "súdik", kde nebudú ani odvolacie konania a má to byť len akési detašované pracovisko. Otázne podľa neho je dokedy.



"Mesto Trenčín akoby zmizne zo súdnej mapy a stratí váhu. Prípady zo správneho súdnictva sa budú riešiť v Žiline a na najvyššej úrovni v Bratislave. Veci všeobecného súdnictva sa majú riešiť v Trnave. Trenčín by tak súdna mapa rozdelila medzi Žilinu, Trnavu a Bratislavu," zdôraznil Rybníček.



Ako dodal, pre krajské mesto je to nedôstojné a pre sudcov na krajskom súde ponižujúce. "Chcem požiadať pani ministerku a Súdnu radu, aby po zrušení Krajského súdu Trenčín vážnosť krajskému mestu Trenčín ponechali aspoň tým, že sídlo Najvyššieho správneho súdu nebude v Bratislave, ale aby bolo v Trenčíne. Považoval by som za rozumné, že Najvyšší súd SR bude v Bratislave, Ústavný súd SR v Košiciach a Najvyšší správny súd v Trenčíne," vyzval Rybníček.



Pripomenul, že mu prekáža centralizmus a fakt, že v zákone o sídlach súdov v Slovenskej republike je ako sídlo Najvyššieho správneho súdu zadefinovaná Bratislava a jeho obvodom celé územie Slovenska.



"Ale nájsť sídlo Najvyššieho správneho súdu nemá ministerstvo spravodlivosti, ale v zmysle zákona jeho predseda alebo predsedníčka. Chcem odkázať, aby sa kompetentní zamysleli nad tým, že v Trenčíne je budova (krajského súdu, pozn. TASR), ktorá má svoju históriu, je vzácna a krásna a môže v nej sídliť Najvyšší správny súd. A ak sudcovia nemajú problém cestovať na rozsudky do Košíc, určite ho nebudú mať pri ceste do Trenčína," uzavrel trenčiansky primátor.