Rada STVR zvolila za novú generálnu riaditeľku Martinu Flašíkovú

Profil novej generálnej riaditeľky STVR Martiny Flašíkovej

Martina Flašíková je dcérou zosnulého Fedora Flašíka, známeho slovenského marketéra a politického stratéga. Po maturite na bratislavskom Gymnáziu Metodova študovala na Vysokej škole múzických umení (VŠMU). Titul bakalár získala v odboroch filmová a televízna veda a filmové a televízne umenie a titul magister v odbore filmové a televízne umenie a veda v zameraní produkcia a manažment.



Má viac ako 25-ročnú prax v audiovizuálnom prostredí. Počas kariéry pracovala v Slovenskej televízii ako výkonná producentka, kde sa podieľala na tvorbe talentových šou, hraných seriálov, filmov a zábavných formátov. Ako producentka pôsobila aj televízii Joj a vo viacerých produkčných spoločnostiach, medzi nimi napríklad Protos Production či filmovej a televíznej produkčnej spoločnosti Piknik Pictures, pričom sa venovala tiež vlastnej reklamnej a mediálnej činnosti. Okrem toho sa venuje aj vydavateľskej činnosti.



Od leta 2024 bola predsedníčkou predstavenstva spoločnosti New Story Media, ktorá prevádzkuje spravodajský portál eReport. Od 14. apríla 2025 pôsobila na poste šéfky televízneho vysielania STVR.



Pri vypočutí pred Radou STVR počas voľby generálneho riaditeľa uviedla, že vízia projektu riadenia a rozvoja STVR je nastavená realisticky, aby mohla vychádzať zo súčasných rozpočtových možností. Zároveň zdôraznila, že pri mnohých projektoch nestojí riešenie primárne na finančnej injekcii, ale na zefektívnení projektov.

Prehľad riaditeľov verejnoprávnej Slovenskej televízie a jej nástupcov RTVS a STVR

STV (Slovenská televízia)







Marián Kleis



1. apríl 1992 - 30. september 1992 - prvý ústredný riaditeľ STV



Na základe návrhu Rady STV ho menovalo predsedníctvo Slovenskej národnej rady (SNR).







Peter Malec



1. október 1992 - 19. november 1993 - ústredný riaditeľ



Šéfom STV sa stal na základe menovania predsedníctvom SNR, na svoju funkciu abdikoval. Do zvolenia nového riaditeľa viedol STV štatutárny zástupca Miroslav Majoroš.







Ivan Stadtrucker



17. február 1994 - 18. december 1994 - ústredný riaditeľ



Do funkcie ho menoval a po desiatich mesiacoch z nej aj odvolal predseda vlády Vladimír Mečiar.







Jozef Darmo



19. december 1994 - 10. december 1996 - ústredný riaditeľ



Za riaditeľa ho vymenoval predseda vlády Vladimír Mečiar, odvolaný bol parlamentom na návrh Rady STV.







Igor Kubiš



10. december 1996 - 11. november 1998 - ústredný riaditeľ



V tajnom hlasovaní ho zvolilo 76 poslancov Národnou radou (NR) SR, poslanci ho z funkcie, ale už verejným hlasovaním, aj odvolali. Z 87, ktorí sa prezentovali, bolo 86 poslancov za jeho odvolanie. Do zvolenia nového riaditeľa stál na čele televízie osem dní štatutárny zástupca Štefan Dlugolinský.







Milan Materák



19. november 1998 - 19. august 2002 - ústredný riaditeľ



Do funkcie ho zvolila NR SR na návrh Rady STV - zo 127 poslancov, ktorí sa na voľbách zúčastnili, získal 94 hlasov. Poslanci ho aj z funkcie odvolali - na hlasovaní sa ich zúčastnilo 92, z nich 82 návrh podporilo, dvaja boli proti. Do zvolenia nového riaditeľa viedli televíziu dvaja štatutári Jozef Filo a Jozef Mračna.







Richard Rybníček



15. január 2003 - 10. júl 2006 - ústredný riaditeľ



Na návrh rady STV bol zvolený NR SR. V tajnom hlasovaní získal 125 hlasov poslancov, proti sa ich vyslovilo deväť. Zo svojej funkcie abdikoval. Do zvolenia nového generálneho riaditeľa STV šéfovali televízii štatutárni zástupcovia Branislav Záhradník a Lubor Košút.







Radim Hreha



11. december 2006 - 11. december 2007 - generálny riaditeľ



Do kresla šéfa STV zasadol po hlasovaní v Rade STV - v druhom hlasovaní druhého kola voľby šéfa verejnoprávnej televízie mu odovzdalo hlas 9 z 15 členov Rady STV. O odvolaní Hrehu rozhodlo desať členov Rady STV. Do voľby nového riaditeľa viedol STV štatutárny zástupca Jozef Mračna.







Štefan Nižňanský



16. apríl 2008 - 31. december 2010 - generálny riaditeľ



V prvej voľbe druhého kola volieb v Rade STV získal desať hlasov. Vo funkcii skončil po zlúčení Slovenskej televízie (STV) a Slovenského rozhlasu (SRo) do jednej verejnoprávnej inštitúcie - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS), ktorá vznikla k 1. januáru 2011.







RTVS (Rozhlas a televízia Slovenska)







Miloslava Zemková



1. január 2011 - 10. február 2011 - dočasná riaditeľka



Predseda NR SR Richard Sulík (SaS) poveril dočasným vedením novej verejnoprávnej inštitúcie RTVS Miloslavu Zemkovú, ktorá bola dovtedy na čele SRo.



10. február 2011 - 26. jún 2012 - generálna riaditeľka



Zvolená aj odvolaná z postu generálnej riaditeľky RTVS bola NR SR. V druhom kole verejnej voľby získala 80 hlasov zo 137 poslancov prítomných na voľbe, za odvolanie hlasovalo v tajnom hlasovaní 82 poslancov z 85 prítomných.







Václav Mika



1. august 2012 - 1. august 2017 - generálny riaditeľ



Zvolený poslancami NR SR - v tajnej voľbe získal 74 hlasov zákonodarcov z 95, ktorí sa na hlasovaní zúčastnili. Vo funkcii bol do vypršania funkčného obdobia.







Jaroslav Rezník



2. august 2017 - 1. august 2022 - generálny riaditeľ



Zvolený bol v NR SR - zo 147 poslancov, ktorí sa na hlasovaní zúčastnili, získal v druhom kole tajnej voľby 95 hlasov. Na čele RTVS bol do vypršania funkčného obdobia.







Ľuboš Machaj



2. august 2022 - 30. jún 2024 - generálny riaditeľ RTVS



Zvolený bol v NR SR - zo 122 prítomných zákonodarcov získal 89 hlasov poslancov. Na čele RTVS stál do jej zmeny na Slovenskú televíziu a rozhlas (STVR).







STVR (Slovenská televízia a rozhlas)







Igor Slanina



1. júl 2024 - 12. máj 2025 - štatutárny zástupca STVR



Igora Slaninu vymenoval podpredseda NR SR poverený výkonom právomocí predsedu NR SR Peter Žiga (Hlas-SD). Pôvodne mal byť na poste do 30. septembra 2024. Neskôr mu predĺžili mandát najskôr do konca roka 2024 a potom do 30. júna 2025.



Bratislava 12. mája (TASR) - Novou generálnou riaditeľkou (GR) STVR sa stala Martina Flašíková. Po vypočutí kandidátov o tom tajnou voľbou na svojom pondelkovom rokovaní rozhodla Rada STVR, majúca podľa aktuálnej legislatívy zákonnú kompetenciu voliť a odvolávať šéfa telerozhlasu.Flašíková získala sedem hlasov, dva hlasy dostal od členov rady Igor Slanina. „Dekrét novej generálnej riaditeľke odovzdáme v utorok (13. 5.) v priestoroch kreatívneho centra STVR v Bratislave,“ informoval predseda rady Jozef Krošlák.Počas pondelkového rokovania sa okrem zvolenej kandidátky so svojimi projektami riadenia a rozvoja STVR predstavili ďalší štyria kandidáti - Martin Jakubec, Peter Janků, Norbert Majer a Igor Slanina. Kandidáti mali v rámci vypočutia maximálne 30 minút na prezentáciu projektov, rovnako maximálne polhodina bola vyhradená na následné otázky rady.Flašíková v súčasnosti pracuje ako šéfka televíznej sekcie STVR, vo verejnoprávnej televízii pracovala už v minulosti, v rámci kariéry v audiovizuálnom prostredí sa tiež venovala producentskej činnosti.Vo svojom projekte chce zachovať súčasné programové služby, chce však zefektívniť a zdynamizovať programovú a spravodajskú ponuku, zvýšiť podiel detskej tvorby vo vysielaní aj prostredníctvom nového rodinného seriálu. V rámci nástrojov financovania STVR mieni zriadiť špecializovaný útvar pre grantové výzvy z eurofondov. Jej zámerom je prepojiť STVR s TASR a vytvoriť národné spravodajské centrum.Vypočutie bolo možné sledovať prostredníctvom online prenosu, členovia rady napokon schválili aj prítomnosť poslancov Národnej rady, ktorí však nemali právomoc interaktívne vstupovať do procesu vypočutia.Proti vylúčeniu fyzickej prítomnosti verejnosti na híringu protestovala opozícia, rada argumentovala, že zabezpečením audiovizuálneho online prenosu je naplnená zákonná požiadavka na sprístupnenie vypočutia pre verejnosť.Výberové konanie na post GR súviselo so zmenou zákona, ktorým sa od vlani dovtedajšia RTVS zmenila na STVR a skončil sa zároveň mandát GR Ľuboša Machaja. Aktuálne znenie zákona zároveň dáva rade právomoc voliť a odvolávať riaditeľa.