Rakúsko predĺžilo kontroly na hraniciach so Slovenskom o 20 dní

Viedeň 3. novembra (TASR) - Rakúsko predĺžilo kontroly na hraniciach so Slovenskom o ďalších 20 dní. Oznámilo to v piatok rakúske ministerstvo vnútra, informuje TASR na základe správy agentúry APA.



Rakúsko zaviedlo kontroly na slovenských hraniciach 4. októbra, odvtedy tam zaistilo 19 prevádzačov a približne 180 nelegálnych migrantov. Kontroly na hraniciach s Českom predĺžilo Rakúsko takisto o 20 dní ešte 28. októbra.



"Polícia musí byť rýchlejšia než prevádzači. Preto sme zaviedli kontroly na hraničných bodoch skôr, než prevádzači zmenia svoje trasy. Počet zadržaných svedčí o úspešnosti boja proti týmto zločincom," vyhlásil rakúsky minister vnútra Gerhard Karner.



Rakúska polícia vykonáva kontroly taktiež na hraniciach s Maďarskom a Slovinskom, a to už od roku 2015. Tu jej pomáhajú aj vojaci. Okrem toho Rakúsko posilnilo aj dohľad v oblasti hraníc s Talianskom.



Predĺženie kontrol na hraniciach so Slovenskom o 20 dní oznámili ešte vo štvrtok Česko a Poľsko. Zároveň Slovensko predĺžilo dočasné kontroly na hraniciach s Maďarskom do 23. novembra.