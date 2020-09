Riaditeľ nemocnice v Poprade požiadal o uvoľnenie z funkcie

Poprad 21. septembra (TASR) - Riaditeľ popradskej nemocnice Anton Hanušín požiadal o uvoľnenie z funkcie. Informoval o tom v pondelok minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) s tým, že Hanušínovu žiadosť bude akceptovať.



Odchod nového riaditeľa súvisí s nespokojnosťou personálu nemocnice, ktorý proti nemu spísal petíciu. "Mne je to ľúto, lebo zámery mal veľmi dobré a prišiel na množstvo problémov, ktoré táto nemocnica má, a začal ich aj veľmi dobre riešiť. Prišiel aj na množstvo nekalých biznisov. Škoda, že sme nemohli dotiahnuť mnohé veci ďalej. Rozumiem však, že tlak je veľký, únosnosť situácie by sa už veľmi ťažko dala udržať, preto budem žiadosť o odvolanie akceptovať," vysvetlil minister zdravotníctva. Dodal, že vo štvrtok (24. 9.) poprosí dozornú radu, aby sa zaoberala tým, koho navrhne do vedenia nemocnice.



"Na to, aby ste mohli robiť zmeny, si musíte získať ľudí. To sa mne, bohužiaľ, nepodarilo, čo ma mrzí. Je jasné, že v tejto situácii sa nedá pokračovať, lebo zamestnancov musíte mať na svojej strane, a to ja nemám," uviedol odchádzajúci riaditeľ.



Krajčímu podľa jeho slov nie je ľahostajné, čo sa v nemocnici udialo. Plánovaný utorňajší (22. 9.) pochod podľa neho nemá zmysel organizovať. "Prosím, aby sme všetci boli zodpovední, najmä tí, ktorým záleží na osude nemocnice a ďalej nepolarizovali situáciu. Pokiaľ by protest zajtra bol, neviem, čo bude bolo jeho náplňou, keďže rešpektujeme to, čo si žiadajú zamestnanci" povedal Krajčí na margo avizovaného protestu.



Petíciu proti riaditeľovi nemocnice podpísalo vyše 500 zamestnancov. Žiadali v nej odchod generálneho riaditeľa a členky predstavenstva. Zároveň chceli aj jeho odchod z postu predsedu asociácie nemocníc, aby nemal možnosť zasahovať do práce krízovej komisie. Avizovali, že pokiaľ nebudú naplnené ich požiadavky, všetci sú pripravení podať hromadné výpovede.