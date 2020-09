NOVÉ OPATRENIA: Rúška povinné aj v exteriéri, hromadné akcie sa zrušia

Bratislava 28. septembra (TASR) - Povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri opäť vstúpi do platnosti. Nosiť sa však bude v prípade, ak rozstupy medzi ľuďmi budú menšie ako dva metre. V pondelok o tom informoval premiér Igor Matovič (OĽANO) po zasadnutí ústredného krízového štábu SR.



Nosenie rúšok na školách sa predĺži

Školáci a študenti druhého stupňa základných škôl a na stredných školách budú musieť aj naďalej nosiť rúška. Na prvom stupni budú odporúčané.



V obchodoch budú od 1. októbra povinné rúška, dezinfekcia a rozstupy

V obchodoch a obchodných domoch budú od 1. októbra povinné rúška, dvojmetrové odstupy a dezinfekcia rúk v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Bude obmedzený aj počet osôb na prevádzku. Platiť bude desať štvorcových metrov na zákazníka. Opatrenia by mali kontrolovať zamestnanci obchodu či obchodného domu pri vstupe.



Hromadné podujatia budú od októbra zakázané

Hromadné podujatia budú na Slovensku od októbra zakázané. Výnimkou budú sobáše, pohreby, krsty, zasadnutia orgánov verejnej moci či podujatia, kde budú všetci negatívne otestovaní. Zakázať by sa tak mali športové, kultúrne či firemné podujatia, ale aj omše. Organizovanie rodinných osláv sa neodporúča. V pondelok o tom počas zasadnutia ústredného krízového štábu informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.



Otvorené budú iba prevádzky verejného stravovania, kde sa sedí

Otvorené budú môcť byť iba prevádzky verejného stravovania, kde sa sedí. Uviedol to premiér Igor Matovič (OĽANO) v súvislosti s opatreniami proti rozšíreniu nového koronavírusu. Apeluje, aby ľudia mali na tvári rúško v reštauráciách stále, nemusia ho mať len keď jedia a pijú. Otvorené by mali byť od 6.00 do 22.00 h. Povolený bude predaj jedla cez okienko a jeho rozvoz nonstop. Opatrenie by malo platiť od 1. októbra.