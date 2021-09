MRAZIVÁ NEHODA: Rýchlik z Košíc sa zrazil s nákladným autom

Bratislava 11. septembra (TASR) - Rýchlik z Košíc do Bratislavy sa pri obci Letanovce v okrese Spišská Nová Ves zrazil s nákladným autom, ktoré dostalo na železničnom priecestí poruchu. Posádka stihla z vozidla vyskočiť. Na prvom vozni vlaku sa v dôsledku nárazu rozbilo sklo, jedna osoba tam utrpela zranenia. Doprava je na danom úseku prerušená. Pre TASR to uviedol hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Tomáš Kováč.



K nehode malo podľa Kováča prísť v sobotu ráno o 9.10 h, ide o rýchlik 604 Tatran. Doprava je nahradená autobusmi. Cestujúci musia rátať s meškaním vlakov, pretože k zrážke došlo na hlavnom železničnom ťahu. Jedna osoba bola zranená a ďalšia bola v dôsledku šoku prevezená do nemocnice, priblížil Kováč.



"Pravdepodobne došlo k poruche vozidla na priecestí. Vodič ešte z neho stihol vyskočil a nejakým spôsobom sa snažil mávať na rušňovodiča. Avšak tam je rýchlosť 100 kilometrov za hodinu, čiže on nedokáže zabrzdiť na krátkej vzdialenosti," poznamenal Kováč.