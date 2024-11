Šutaj Eštok: SIS smeruje k identifikácii páchateľa hybridných útokov

Bratislava 28. novembra (TASR) - Slovenská informačná služba (SIS) smeruje k identifikácii potenciálneho páchateľa hybridných útokov a vyhrážok bombových útokov na školy či verejné budovy. Po zasadnutí Bezpečnostnej rady SR to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Dohodli sa tam tiež na posilnení ochrany kritickej infraštruktúry na Slovensku. Minister pritom poukázal na teroristické útoky na kľúčovú infraštruktúru, ktoré sa udiali v západnej Európe.



"Prechádzali sme si veľmi konkrétne obidva prípady s veľkou mierou detailov, ktoré nemôžeme v tomto štádiu komunikovať pre verejnosť," povedal Šutaj Eštok.



V prípade bombových hrozieb je Slovensko jedinou krajinou, ktorá má podľa šéfa SIS Pavla Gašpara identifikovaného potencionálneho páchateľa. Informačná služba komunikuje v tejto veci aj so zahraničnými partnermi. "Prebiehajú tam konkrétne úkony. Budem rád, keď v dohľadnej dobe budeme vedieť predstaviť aj väčšie detaily. Miera bezpečnostného rizika, ktorú predstavujú tieto prostriedky vedenia hybridnej vojny, je nízka," priblížil.



Gašpar tvrdí, že na úrovni národného bezpečnostného analytického centra došlo k vypracovaniu metodiky postupu jednotlivých bezpečnostných zložiek. Metodika by mala byť v krátkom čase schválená a predložená aj na rokovanie vlády. "Bude sa podľa nej postupovať v obdobných prípadoch, keby nastali v budúcnosti," poznamenal šéf SIS. Deklaruje, že hrozby nepodceňujú a opatrenia, ktoré prijímajú bezpečnostné zložky, sú nadštandardné.



V súvislosti s ohrozením kritickej infraštruktúry Slovenska Gašpar povedal, že v utorok (26. 11.) zadržali dvoch Ukrajincov. Nedá sa podľa neho hovoriť o páchateľoch. "Máme zdokumentované minimálne na spravodajskej úrovni dlhodobú koordinovanú činnosť určitej skupiny ľudí, ktorá prejavuje znaky sofistikovanej spravodajskej aktivity a vzťahuje sa a má potenciálny dosah na bezpečnosť SR," skonštatoval. V tomto prípade prebiehajú podľa riaditeľa SIS viaceré úkony. V tomto prípade prebieha aj trestné konanie.