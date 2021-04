Situácia na Slovensku sa zlepšuje, reprodukčné číslo ale rastie

Bratislava 13. apríla (TASR) – Situácia na Slovensku sa v súvislosti s novým koronavírusom zlepšuje, počet hospitalizovaných klesá. Od budúceho pondelka (19. 4.) nebude už ani jeden okres v čiernej fáze. Reprodukčné číslo však začalo stúpať, stále sa ale udržuje pod úrovňou 1. Silné zastúpenie na Slovensku má aj naďalej britská mutácia nového koronavírusu. V utorok o tom informoval predseda vlády Eduard Heger (OĽANO). Krajina tak po novom bude v bordovej fáze.



Ako priblížil šéf Inštitútu zdravotných analýz (IZA) Matej Mišík, aktuálne je hospitalizovaných 2456 pacientov, kým minulý týždeň to bolo 2944. Klesol aj počet pacientov na umelej pľúcnej ventilácii z 340 na 296 osôb. Celková zaočkovanosť na Slovensku je 19,6 percenta, druhou dávkou je zaočkovaných 6,7 percenta osôb. V zariadeniach sociálnych služieb je prvou dávkou zaočkovaných 80 percent a 52 percent druhou dávkou. Celkovo sa od pondelka môže riadiť tretím stupňom varovania podľa COVID automatu.



Upozorňuje, že dôležité je naďalej nosiť v interiéri respirátor cez nos a ústa, v interiéri treba veľa vetrať, čas treba tráviť aj vonku na vzduchu. Najlepšou zbraňou je stále vakcinácia. Vyzýva na ostražitosť voči sebe a svojmu okoliu.



Naďalej pokračuje pokles výjazdov k pacientom s novým koronavírusuim. Stále viac pacientov sa z nemocníc prepúšťa domov. Obsadených je 75 percent intenzivistických lôžok.



Do konca mesiaca by malo na Slovensko prísť ďalších 300.000 vakcín, počíta sa aj s dodávkou jednorazových očkovacích látok od spoločnosti Johnson&Johnson.



Do druhého stupňa by sa SR malo dostať 26. apríla, ak bude pozitívny trend pokračovať. Mišík pripomenul, že situácia je veľmi krehká a vyžaduje si dodržiavanie opatrení zo strany občanov.



"Je pred nami čas veľkej zodpovednosti," dodal premiér.