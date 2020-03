VIDEO: Školské jedálne sa otvoria, potvrdil B. Gröhling

Bratislava 31. marca (TASR) – Rezort školstva, vedy, výskumu a športu plánuje otvoriť školské jedálne, ktoré budú vydávať stravu pre žiakov, študentov a seniorov. Otvorené však budú za prísnych hygienických opatrení. Po utorkovom rokovaní vlády to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).



Minister školstva uviedol, že v takomto prípade by bola zabezpečená dezinfekcia priestorov. Potvrdil aj to, že u pracovníkov jedální by sa zisťovalo, či nežijú v spoločnej domácnosti s človekom nakazeným novým koronavírusom.







Samotné samosprávy budú môcť rozhodnúť, či školské jedálne otvoria, a to na základe toho, či dokážu splniť podmienky, ktoré určí hlavný hygienik. V rozhodnutí, ktoré by malo byť vydané v piatok 3. apríla, bude uvedené, pre koho sa dá variť, akým spôsobom sa bude variť, ako sa bude strava vydávať a ako sa bude roznášať. "Je to pozitívna správa hlavne smerom k sociálne vylúčeným spoločenstvám, pre ktoré sme sa snažili veľmi urýchlene a nejakým spôsobom vyriešiť ich stravovanie," uzavrel Gröhling.



Vyučovanie na školách je prerušené až do odvolania. Dôvodom sú opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.