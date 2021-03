Slovensko nakúpi ruskú vakcínu Sputnik V

Košice 1. marca (TASR) - Slovensko nakúpi dva milióny kusov ruskej vakcíny Sputnik V. Premiér Igor Matovič (OĽANO) o tom informoval z košického letiska, kde priviezli prvú dodávku. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) potvrdil, že očkovanie vakcínou bude dobrovoľné a bez obmedzenia veku. Začať by sa mohlo najskôr o dva týždne.



Premiér verí, že ruská strana dodrží termíny aj množstvá. V priebehu nasledujúceho mesiaca by malo prísť celkovo milión kusov, v máji a júni ďalší milión. "Slovensko bude môcť v nasledujúcich mesiacoch zrýchliť tempo očkovania o viac ako 40 percent," skonštatoval. Cena oboch dávok vakcíny je podľa Matoviča 19,95 dolára, teda približne 17 eur.



Vakcína sa bude na Slovensku používať na základe výnimky, ktorú pre neregistrovaný liek udeľuje minister zdravotníctva. Skladovať a distribuovať ju budú v Šarišských Michaľanoch. V spolupráci so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv preveria šaržu a následne oznámia, kedy sa začne oficiálne očkovanie. Registrovať sa bude možné už skôr.



Záujemcovia o očkovanie Sputnikom budú potvrdzovať, že vedia, že ide o vakcínu bez schválenia v Európskej liekovej agentúre. Ako podotkol minister, je však mnoho krajín, kde Sputnik V registráciu má.



Z koaličných partnerov bola podľa slov informovaná líderka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová. Ako podotkol premiér, očakáva teraz "problémy, boje aj rôzne odhovárania". Všetkých poprosil, aby odložili politikárčenie.



Vakcína v krajinách Európskej únie nie je v súčasnosti registrovaná. Na Slovensku sa má použiť po schválení Ministerstvom zdravotníctva SR ako terapeutické použitie neregistrovaného lieku. O jej nákupe 18. februára rokoval vládny kabinet, zabezpečenie vakcíny však neodobril. Strana Za ľudí trvala na oficiálnom registračnom procese a verifikácii jej bezpečnosti Európskou liekovou agentúrou (EMA), kde výrobca zatiaľ o registráciu nepožiadal.



Adenovírusovú vakcínu Sputnik V vyvinulo ruské Gamalejovo národné výskumné centrum epidemiológie a mikrobiológie v spolupráci s ministerstvom obrany v Moskve. O jej registrácii v krajine Rusko informovalo 11. augusta 2020.



Na Slovensku sa v súčasnosti očkuje vakcínami od spoločností Pfizer, Moderna a AstraZeneca.