Slovensko prijalo vakcinačnú stratégiu

Bratislava 11. decembra (TASR) - Slovensko v piatok prijalo stratégiu postupného očkovania proti ochoreniu COVID-19. Zaočkovaných by malo byť 65 percent populácie. Očkovať sa budú ľudia nad 18 rokov. Vakcinácia sa bude realizovať v štyroch vlnách. V piatok o tom po rokovaní pandemickej komisie informoval infektológ Pavol Jarčuška.



Priblížil, že v prvej vlne by sa mali zaočkovať zdravotníci, či pracovníci v domovoch sociálnych služieb, ale napríklad aj policajti, vojaci a pracovníci kritickej infraštruktúry. V druhej vlne pôjde o očkovanie ľudí nad 65 rokov a chronicky choré osoby. V tretej vlne budú očkované osoby z marginalizovaných rómskych komunít, bezdomovci, azylanti, ale napríklad aj učitelia. V štvrtej vlne by mali byť zaočkované len osoby nad 18 rokov, ktoré o vakcináciu budú mať záujem.



Doplnil, že očkovať sa bude vo vakcinačných centrách pri nemocniciach.