Smer-SD sa pre novelu o COVID preukazoch obracia na Ústavný súd

Bratislava 17. augusta (TASR) – Opozičný Smer-SD sa pre novelu, podľa ktorej môže Úrad verejného zdravotníctva SR pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz, obracia na Ústavný súd SR.



Novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia považuje za protiústavnú, lebo vytvára v spoločnosti dve skupiny ľudí a diskriminuje nezaočkovaných. Zároveň požaduje pozastavenie jej účinnosti. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval šéf Smeru-SD Robert Fico.



„V tomto okamihu podáva skupina poslancov podanie na Ústavný súd SR, kde namietame nesúlad zákona s ústavou," vyhlásil Fico. Zákon umožňuje podmieňovať vstup napríklad do prevádzok na základe potvrdenia o očkovaní proti novému koronavírusu, či na základe negatívneho testu. „Vytvárajú sa dve skupiny ľudí, tí ktorí majú očkovanie alebo test a tí, ktorí nie. Považujeme to za diskriminačné," vysvetlil Fico.



Problémom podľa neho je aj to, že zákon umožňuje, aby vyhláška ÚVZ obmedzila základné práva a slobody ľudí. „Zákon dovoľuje, aby k obmedzeniu dochádzalo na základe právneho predpisu s nižšou právnou silou," dodal Fico.



Poslanci žiadajú okamžité pozastavenie účinnosti zákona a veria, že Ústavný súd SR skonštatuje nesúlad zákona s ústavou. „Dúfame, že nám ústavný súd vyjde v ústrety a nedovolí ÚVZ obmedzovať základné práva a tiež diskriminovať neočkovaných," skonštatoval Fico.



Zákon umožňuje ÚVZ alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia nariadiť dočasné podmieňovanie vstupu do prevádzok a na hromadné podujatia potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, prekonaní ochorenia alebo o negatívnom výsledku testu. Parlament o právnej norme rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Prezidentka Zuzana Čaputová novelu zákona podpísala na konci júla.