Inšpekcia: Smrť muža v Tepličke nad Váhom nespôsobili policajti

Bratislava 19. mája (TASR) - V medializovanom prípade smrti muža v Tepličke nad Váhom v okrese Žilina z novembra minulého roka policajti nepochybili a použitím tasera nespôsobili jeho smrť. Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) zastavil 5. mája trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.



Doplnila, že vyšetrovateľ ÚIS pri zastavení trestného stíhania poukázal hlavne na závery posudku znalcov z odboru zdravotníctvo a farmácia, z ktorých vyplýva, že išlo o smrť nenásilnú z príčin chorobných. „V súvislosti so služobným zákrokom nedošlo k spáchaniu trestného činu a nebolo zistené zo strany policajtov iné porušenie zákona. Policajti postupovali v súlade so zásadami zákonnosti a primeranosti,“ priblížila Dobiášová.



Prípad sa odohral 16. novembra 2024, keď bola do Tepličky nad Váhom privolaná hliadka z obvodného oddelenia Policajného zboru Žilina, pretože muž z tejto obce narúšal verejný poriadok. Muž zaútočil na policajtov, a preto na jeho spacifikovanie použili hmaty, chvaty, údery, kopy, putá a taktiež nesmrtiacu zbraň taser. Muž po čase upadol do bezvedomia, policajti začali s resuscitáciou a privolali rýchlu zdravotnícku pomoc. Aj napriek snahe záchranárov o oživenie muž po zástave srdca na mieste zomrel.