Slovensko je súčasťou nominácie tradície chovu lipicanov

Bratislava 26. marca (TASR) – Ďalším, v poradí ôsmym zápisom Slovenska v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO by sa mohli stať "Tradície spojené s chovom koní plemena lipican". Prvok pod týmto názvom ako spoločnú nomináciu podalo včera v Paríži osem krajín vrátane SR. TASR o tom informoval generálny riaditeľ Slovenského ľudového umeleckého kolektívu Juraj Hamar.



„Tradície chovu ušľachtilého konského plemena navrhujú do prestížneho svetového zoznamu zapísať Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Taliansko,“ spresnil Hamar.



Vo všetkých krajinách sú lipicany neoddeliteľnou súčasťou miestnych osláv a slávností, objektom zobrazení na pamätných predmetoch i súčasťou ústnych ľudových tradícií. Toto plemeno koní je známe aj prostredníctvom jazdeckého športu. „Nominácia tak zdôrazňuje spoločné dedičstvo spájajúce spoločenstvá a štáty na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni,“ objasnil riaditeľ SĽUK-u.



Spoločnú nomináciu koordinovalo Ministerstvo kultúry Slovinskej republiky. Práve s mestom v západnom Slovinsku, Lipicou, a založením tamojšieho žrebčína v roku 1580 sa spája vznik tradície chovu koní vyznačujúcich sa dlhovekosťou, vynikajúcou výdržou, silným charakterom, učenlivosťou i atletickými schopnosťami.



„Pri príprave nominácie sa stretli predstavitelia národných žrebčínov a súkromných chovateľov, odborníci na nehmotné kultúrne dedičstvo i ďalší odborníci v oblasti kultúry a výskumníci, ako aj miestne komunity zo všetkých zúčastnených krajín,“ uviedol Hamar.



„Za vypracovaním nominácie za Slovenskú republiku stojí tím zložený z pracovníkov Centra pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u, Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, Ministerstva kultúry SR a v neposlednom rade komunita nositeľov prvku z Národného žrebčína Topoľčianky,“ dodal.



Vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s rizikami nového koronavírusu sa spoločný podpis uskutočnil elektronickou formou, Ministerstvo kultúry SR splnomocnilo na podpis veľvyslanca a stáleho delegáta SR pri UNESCO Igora Grexu.



O zápise do svetového zoznamu rozhodne Medzivládny výbor Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO na svojom 16. zasadnutí v decembri 2021.