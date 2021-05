Štát chce presne určiť, koľko peňazí pôjde na nemocnice a ambulancie

Bratislava 5. mája (TASR) – Štát chce od budúceho roka určovať zdravotným poisťovniam, koľko peňazí má ísť na nemocničnú či ambulantnú starostlivosť. V stredu to avizoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) s tým, že suma by sa uviedla v štátnom rozpočte. Tento aj budúci rok chce opäť oddlžovať nemocnice.



Ministerstvo zdravotníctva SR zdravotným poisťovniam v návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok z balíka podľa šéfa rezortu zdravotníctva presne rozdelí, čo pôjde napríklad na všeobecnú ambulantnú starostlivosť, na špecializovanú starostlivosť a napríklad aj pre nemocnice.



„To znamená, že ten balík musí byť taký, aby aspoň pokrýval reálne náklady tých nemocníc," povedal. Cieľom tohto postupu je, aby nemocnice neprodukovali nové dlhy.



Štátne nemocnice boli podľa jeho slov doteraz „akoby ponechané napospas aj svojmu manažmentu, aj zdravotným poisťovniam". Oddlženie však podľa Lengvarského nič nerieši, kým sa nezmení systém.



Doplnil, že v systéme chce udržať zdravotníckych pracovníkov, a to akýmkoľvek spôsobom, ktorý bude možný, aj po núdzovom stave. Riešiť chce aj to, či sa budú títo pracovníci dopĺňať pracovníkmi zo zahraničia, prípadne zvýšením počtu študentov.