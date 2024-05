Stretnutie lídrov parlamentných strán sa v utorok neuskutoční

Bratislava 20. mája (TASR) - Stretnutie prezidentky SR Zuzany Čaputovej a zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho so zástupcami parlamentných strán sa v utorok (21. 5.) popoludní neuskutoční. O prípadnom novom termíne budú včas informovať. TASR o tom informoval prezidentkin hovorca Martin Strižinec.



"Plánované spoločné stretnutie prezidentky Zuzany Čaputovej a zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho so zástupcami parlamentných strán sa vzhľadom na medializované vyhlásenia niektorých lídrov zajtra popoludní neuskutoční," uviedol Strižinec.



Hlava štátu je podľa jej hovorcu naďalej presvedčená, že najdôležitejšie je upokojiť spoločenskú situáciu. Rešpektuje, že si to vyžaduje nielen čas, ale aj trpezlivosť.



Prezidentka a jej nástupca vo štvrtok (16. 5.) informovali, že do Prezidentského paláca pozvú lídrov všetkých parlamentných politických strán. Chcú tak podľa vlastných slov po pokuse o vraždu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) upokojiť situáciu a odmietnuť násilie. Vyzvali tiež všetky strany, aby načas prerušili alebo výrazne utlmili kampaň pred blížiacimi sa eurovoľbami.



Podľa opozičnej SaS je zrušenie okrúhleho stola dôkazom, že niektorí politici stále nedokážu prekročiť svoj tieň. "Miesto toho, aby sme našli cestu z nenávisti a dospeli k spoločnému konsenzu na nastolení celospoločenského zmieru, opäť prichádza k rozdeleniu a neochote diskutovať," reagoval predseda SaS Branislav Gröhling. Považuje to aj za vyjadrenie neúcty voči Pellegrinimu a Čaputovej.