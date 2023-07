ŠTS odsúdil exšéfa policajných odposluchov na 11 rokov väzenia

Banská Bystrica 24. júla (TASR) - Bývalý riaditeľ úradu zvláštnych policajných činností Jozef R. je vinný zo spolupráce so zločineckou skupinou sýkorovcov a prijímania úplatkov. V pondelok o tom rozhodol samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica. Jozefovi R. súd vymeral úhrnný trest odňatia slobody na 11 rokov, trest prepadnutia majetku a zákaz činnosti vykonávať povolanie vo funkcii verejného činiteľa na päť rokov. Rozsudok nie je právoplatný.



Jozefa R., známeho pod prezývkou Dodo, súd odsúdil za zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Pre sýkorovcov mal zisťovať, akými informáciami polícia disponuje v súvislosti so zločineckou skupinou a tieto informácie následne vynášal predstaviteľom podsvetia. Ďalšie dva skutky sa týkali prijímania úplatkov v celkovej výške 16.000 a 17.000 eur. Do nich mali byť zapojení i ďalší bývalí policajní funkcionári vrátane niekdajšieho policajného prezidenta Milana Lučanského.



Bývalý šéf policajných odposluchov ani jeho obhajca si rozsudok na súd vypočuť neprišli. Voči rozsudku sa môžu odvolať do 15 dní od jeho doručenia. V záverečnej reči súdny proces označili za nespravodlivý a obžalobu za vykonštruované obvinenia postavené na základe výpovedí kajúcnikov. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa práva podať odvolanie voči rozsudku vzdal.



"Rozsudok v podstate kopíroval to, čo sme navrhovali v záverečnej reči, takže akceptujem toto rozhodnutie. Aj týmto rozhodnutím, aj keď nie je právoplatné, sa potvrdzuje to, že nie je pravdou ten naratív, ktorý sa šíri, že svedkovia sú ovplyvňovaní, ich výpovede sú manipulované a trestné konania sú účelovo vedené," skonštatoval po vynesení rozsudku prokurátor ÚŠP.



Jozefa R. zadržali v rámci policajnej akcie Judáš začiatkom decembra 2020. Počas vyše roka trvajúceho procesu boli ako svedkovia predvolaní viacerí bývalí verejní funkcionári, a to napríklad bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó, bývalý funkcionár Národnej kriminálnej agentúry Bernard S. a niekdajší námestník SIS Borisa Beňa. Z údajnej činnosti pre zločineckú skupinu bývalého šéfa policajných odposluchov na pojednávaniach usvedčoval napríklad odsúdený člen gangu sýkorovcov Martin Bihári.