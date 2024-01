ŠTS odsúdil maturanta za činy viažuce sa k podpore terorizmu

Banská Bystrica 10. januára (TASR) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, uznal v stredu košického maturanta Matúša Mamáka za vinného z viacerých trestných činov viažucich sa k podpore terorizmu a odsúdil ho na úhrnný trest odňatia slobody v trvaní tri roky s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu štyri roky. Rozsudok je právoplatný.



Samosudca schválil dohodu o vine a treste. Podmienkou na jej uzavretie je plné priznanie viny, vzdanie sa práva na verejný proces, ako aj možnosti odvolať sa.



Mladík bol obvinený z toho, že verejne prostredníctvom sociálnych sietí podnecoval na spáchanie niektorého z trestných činov terorizmu a schvaľoval ho. Získal a poskytol znalosti metód a techník na výrobu výbušnín a iných nebezpečných látok na tieto účely a osvojil si tiež zručnosti na ich výrobu. Rovnako čelil obvineniu za to, že rozširoval extrémistický materiál a verejne, najmä použitím hesiel, prejavoval sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd.



Mamáka, v tom čase študenta tretieho ročníka, zadržala Národná kriminálna agentúra vlani v júni priamo na jednej zo stredných škôl v Košiciach. Akciu pod krycím názvom Frajer vykonala na základe operatívnych poznatkov, ako aj informácií od zahraničných vyšetrovacích orgánov. Počas domových prehliadok u neho zaistili chemické látky, ktoré je možné použiť pri výrobe výbušnín a pyrotechniky, dátové nosiče, trhavinu ako aj návod na výrobu bômb.



"ŠTS sa stotožnil s návrhom prokurátora a potvrdil dohodu o vine a treste vyhláseným rozsudkom. V tejto trestnej veci sa pristúpilo k mimoriadnemu zníženiu trestu odňatia slobody pod zákonom stanovenú trestnú sadzbu, a to vzhľadom na okolnosti prípadu a pomery páchateľa," konštatoval prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. Mamákovi hrozilo sedem až 15 rokov.



"Nikomu som nič neurobil, nechcel som nikomu ublížiť alebo uškodiť. Bola u mňa nájdená trhavina, ale iba v malom množstve. Nechcel som ju použiť na žiadnu trestnú činnosť. Bol to taký malý pokus, ktorý som chcel vyskúšať," reagoval odsúdený stredoškolák, ktorý trest považuje za primeraný. Je v maturitnom ročníku a tvrdí, že chémiu miluje, aj preto ju chce študovať na vysokej škole.



Rozširovanie extrémistických materiálov ľutuje, mal vtedy 17 rokov a vraj ho stiahli do viacerých skupín na sociálnych sieťach, ktoré však neskôr sám opustil. Rovesníkom dáva radu, aby nič podobné nikdy nerobili.