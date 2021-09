Rozsudok vo veci Dušana K. by mal byť vyhlásený v pondelok

Pezinok 17. septembra (TASR) – Rozsudok vo veci obžalovaného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. bude vyhlásený v pondelok po 16:00. Uviedla to sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská.



„Na dnešnom hlavnom pojednávaní boli prednesené záverečné reči a súd vyhlási rozsudok 20. septembra o 16.00 h," uviedla pre TASR hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



Dušan K. vo svojom poslednom slove v piatok na ŠTS v Pezinku uviedol, že je nevinný a nespáchal skutky, za ktoré je obžalovaný. Hlavné pojednávanie a dokazovanie bolo podľa neho ukončené predčasne. Ako tvrdí, veci neboli objasnené tak, ako mali byť a pojednávanie nebolo vedené objektívne.



„Som nevinný, tvrdil som to na začiatku, tvrdím to teraz a budem to tvrdiť aj na smrteľnej posteli," zdôraznil. Záverečná reč obžalovaného trvala takmer tri hodiny.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek navrhol v piatok uložiť Dušanovi K. najmenej 13-ročný nepodmienečný trest s minimálnym stupňom stráženia a trest prepadnutia majetku.



„Ide o dlhoročného najvyššieho predstaviteľa špecializovaného štátneho orgánu vytvoreného na potieranie organizovaného zločinu a korupcie," zdôvodnil prokurátor s tým, že Dušan K. vo svojej funkcii konal opačne. Aj preto sa, ako tvrdí, priklonil k trestu, ktorý sa blíži k hornej hranici trestnej sadzby.



Obhajcovia Dušana K. v piatok vyhlásili, že žiadajú bývalého špeciálneho prokurátora oslobodiť spod obžaloby v celom jej rozsahu. Argumentujú tým, že Dušan K. nemohol byť činný pre zločineckú skupinu takáčovcov, keďže jej existencia nebola preukázaná. Spomenuli tiež aj o rozpory vo svedeckých výpovediach či podozrenia z manipulácie svedeckých výpovedí. Trestná vec Dušana K. je podľa nich založená hlavne na výpovediach spolupracujúcich svedkov.



Národná kriminálna agentúra zadržala Dušana K. koncom októbra minulého roka. Svojej funkcie sa vzdal krátko po vznesení obvinenia. Čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Vo väzbe je od októbra minulého roka.