PRÍPAD VRAŽDY DANIELA TUPÉHO: Súd rozhodol prepustiť Adama P. z väzby

Bratislava 13. decembra (TASR) - Mestský súd Bratislava I rozhodol o prepustení obžalovaného Adama P. z väzby v prípade vraždy študenta Daniela Tupého. Súd prijal kauciu, obžalovaný musí nosiť elektronický monitorovací náramok. Verdikt nie je právoplatný, prokurátorka podala sťažnosť, o ktorej rozhodne krajský súd. Informoval o tom hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.



Mestský súd prijal peňažnú záruku vo výške 50.000 eur od rodinného príslušníka Adama P. Okrem monitorovacieho náramku dostal obžalovaný aj ďalšie obmedzenia. "Zákaz vycestovať do zahraničia a podľa určených termínov dostaviť sa k probačnému a mediačnému úradníkovi súdu," podotkol hovorca.



Adam P. sa nachádza v tzv. útekovej väzbe pre obavu, že by mohol utiecť alebo sa iným spôsobom vyhýbať trestnému konaniu. Z väzby bude prepustený až v prípade, ak stredajšie rozhodnutie bratislavského mestského súdu potvrdí aj krajský súd.



Obhajkyňa Michaela Matušíková privítala nahradenie väzby jej klienta. "Napriek tomu trváme na tom, že materiálne dôvody väzby sa aj po výpovedi kľúčového svedka na hlavnom pojednávaní absolútne rozplynuli," dodala.



Prokurátorka Soňa Juríčková sa s rozhodnutím mestského súdu nestotožnila, proti prepusteniu Adama P. z väzby preto podala sťažnosť. "Pri takomto druhu trestného činu, pri takej závažnosti a brutalite útoku, aký je predmetom tejto trestnej veci, nie je namieste nahradiť väzbu ktorýmkoľvek inštitútom Trestného poriadku," zdôraznila.



Súdny proces v kauze vraždy študenta Daniela Tupého sa začal v novembri. Obžalovaný trvá na svojej nevine, vypovedať odmietol. Hlavné pojednávanie by malo pokračovať 8. januára 2024.



Daniela Tupého zavraždili 4. novembra 2005 vo večerných hodinách v bratislavskom parku na Tyršovom nábreží. Na študentov zaútočila pri petržalskom brehu Dunaja skupina mužov vyzbrojených nožmi a boxermi. Zranenia utrpeli viacerí ľudia.



Zločin vyvolal množstvo reakcií odsudzujúcich násilie a prejavy neonacizmu. Polícia pracovala v minulosti aj s verziou, že vraždu mohli mať na svedomí muži z podsvetia. V kauze pôvodne obžalovali päť osôb, Richardovi H. hrozilo desať až 15 rokov. Okresný súd Bratislava I ich v júni 2009 oslobodil.