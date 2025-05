Súd vzal do väzby obvineného v prípade sprenevery na úrade v Petržalke

Na snímke René H., obvinený z prenevery financií na miestnom úrade (MiÚ) v bratislavskej Petržalke, stojí v súdnej sieni na Krajskom súde v Bratislave v pondelok 26. mája 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 26. mája (TASR) - René H., obvinený zo sprenevery na miestnom úrade v bratislavskej mestskej časti Petržalka, ide do väzby. V pondelok o tom rozhodol Krajský súd v Bratislave. Zrušil tak rozhodnutie Mestského súdu Bratislava I, čím vyhovel sťažnosti prokurátora. Rozhodnutie súdu je právoplatné.Odvolací súd považoval väzbu za dôvodnú s tým, že jej účel nemožno dosiahnuť iným opatrením. Neprijal písomný sľub obvineného ani peňažnú záruku jeho matky.zdôvodňoval obvinený. Jeho obhajca Adrian Šándorčín argumentoval zase tým, že obvinený prispel k náhrade škody a má k svojmu konaniu kritický postoj. Rovnako bola podľa neho vylúčená možnosť, že by René H. pokračoval vo svojom konaní, keďže to bolo viazané na jeho pracovný pomer, ktorý bol ukončený.René H. si mal ako zamestnanec mzdového oddelenia mestskej časti neoprávnene posielať minimálne od roku 2023 financie na svoje účty. Vznikla tak škoda za viac ako 2,7 milióna eur. Starosta bratislavskej Petržalky Ján Hrčka sa v reakcii na situáciu vzdal ku koncu mája svojej funkcie. Odôvodnil to tým, že na podvod neprišli skôr.V prípade preukázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na tri až desať rokov. Mestský súd Bratislava I, ktorého rozhodnutie zrušil v pondelok krajský súd, muža do väzby nevzal.