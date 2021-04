Sudca ŠTS nezmenil dôvody väzby u Moniky J. a exsudcu Richarda M.

Banská Bystrica 23. apríla (TASR) – Dôvody väzby u obvinenej bývalej štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky J. a bratislavského krajského exsudcu Richarda M. sa nemenia. Rozhodol o tom v piatok sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktorý navrhoval zmenu dôvodov väzby, podal sťažnosť a o tej rozhodne Najvyšší súd (NS) SR.



„Sudca nemení dôvody väzby u mojej klientky. Nie sú splnené podmienky a dôvody na to. Ten skutok, ktorý prokurátor chcel zahrnúť do dôvodu väzby, nemení nič na lehote trvania väzby u mojej klientky," reagoval jej obhajca Peter Erdős.



Podľa neho Monika J. bola v kolúznej a preventívnej väzbe 12 mesiacov, a to údajne aj pre výrazné prieťahy v trestnom konaní. Aj NS SR mal konštatovať, že ide o zásah do osobnej slobody. Väzbu jej právoplatne nahradil a prijal peňažnú záruku.



„Klientka na ŠTS neprišla, jej zdravotný stav jej to nedovoľuje. Nebola schopná piatkového výsluchu. Je hospitalizovaná na psychiatrii v zariadení pre obvinených a odsúdených. Dostáva medikamenty a potrebuje stálu zdravotnú starostlivosť," konštatoval obhajca Erdős.



Už okolnosti jej opätovného zadržania v kauze baru Fatima po odchode z nemocnice boli podľa neho neprimerané. „Boli tam ozbrojené zložky nie celkom v primeranom rozsahu. Tá žena má asi 50 kilogramov, kam by mohla utekať? Otázkou je, či to nebola demonštrácia sily. Väzba nie je trest. Bude postavená pred súd a len ten môže rozhodnúť o vine a treste," zdôraznil Erdős.



„Návrh prokurátora ÚŠP považujeme za účelový. Prečo to urobil, nerozumiem," reagoval právny zástupca exsudcu Richarda M. Ondrej Urban a dodal, že jeho klient dodržiava na slobode všetky podmienky nahradenia väzby vrátane nosenia monitorovacieho náramku.



„Minulý týždeň som v trestnej veci obvinenej Moniky J. podal návrh na predĺženie lehoty trvania väzby a aj u ďalších dvoch obvinených Davida L. a Zoroslava K. Súčasne som s týmto návrhom v nadväznosti na právne stanovisko vyjadrené v uznesení NS SR, ktorým sa rozhodlo o väzbe obvinených Moniky J. a Richarda M. s tým, že tá bola nahradená inštitútmi podľa trestného poriadku, podal návrh vo vzťahu k obom obvineným na zmenu dôvodov väzby," uviedol prokurátor ÚŠP.



Obvinenia oboch sa týkajú akcií Búrka a Víchrica, v rámci ktorých ich pre korupčné správanie zadržala Národná kriminálna agentúra.