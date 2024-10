Šutaj Eštok: Riadenie pandémie prešetrí špeciálny tím

Bratislava 21. októbra (TASR) - Na Úrade boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) vznikne vyšetrovací tím, ktorý by mal prešetriť reakciu štátu na pandémiu ochorenia COVID-19. Vyšetrovací tím Covid vznikne na protikorupčnej jednotke ÚBOK. Prebrať by mal už začaté trestné konania. Na tlačovej konferencii o tom v pondelok informovali minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a prezident Policajného zboru Ľubomír Solák.



Tím by sa mal podľa ministra venovať najmä štyrom okruhom vyšetrovania. Prvým by malo byť prideľovanie verejných zdrojov na zriadenie mobilných odberových miest. Podľa ministra bolo netransparentné a k štátnym príspevkom sa dostali najmä ľudia blízki k osobám, ktoré peniaze prideľovali. "Tu sa počas obdobia pandémie tieto zákazky na jedno testovacie miesto, ktoré, veľmi dobre viete, že bolo financované niekde na úrovni 30.000 eur mesačne, prideľovali podľa všetkého bez akýchkoľvek kritérií. Úlohou tohto vyšetrovacieho tímu bude preveriť toto prideľovanie finančných prostriedkov z daní nás všetkých," vyhlásil minister.



Policajný tím by sa mal zaoberať aj preskúmaním podľa ministra predražených nákupov zdravotníckeho materiálu. Šutaj Eštok si myslí, že verejná kontrola a transparentné súťaženie dodávateľov počas vyhláseného núdzového stavu neexistovali. Ako minister uviedol, tím by mal preveriť aj nákup vakcín. V spojitosti s tým spomenul šéf rezortu vnútra nákup očkovacích látok Sputnik V z Ruskej federácie či nevyužité dávky vakcín.



"Štvrtým, a z môjho pohľadu najviac kľúčovým bodom, ktorý bude musieť tento vyšetrovací tím prešetriť, je 20.000 mŕtvych," dodal Šutaj Eštok s tým, že ich rodinám je potrebné dať odpovede na to, kto politicky a trestnoprávne môže za smrť ich blízkych.



Policajný prezident odôvodnil vznik vyšetrovacieho tímu množstvom úkonov, ktoré treba vykonať v už začatých konaniach. "To vyšetrovanie sa začalo ešte minulého roku, začala ho generálna prokuratúra. Národná kriminálna agentúra sa v tomto roku pripojila v inej oblasti. Teraz bolo rozhodnuté, že to musíme rozšíriť," vyhlásil Solák a dodal, že vyšetrovanie sa nezačalo nedávno a proces "dlhodobo beží".



Minister vnútra očakáva, že iné inštitúcie budú s políciou spolupracovať, podľa neho by tak mal urobiť aj splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár. Z vyjadrenia ministra však vyplýva, že v tíme priamo pôsobiť nebude.