Sv. omše budú od 6. mája povolené, limitovaný bude počet osôb

Bratislava 4. mája (TASR) - Bohoslužby sa budú môcť od 6. mája konať za prísnych hygienických opatrení a s obmedzeným počtom ľudí. Vzhľadom na výsledky testovania na ochorenie COVID-19 to v pondelok oznámil premiér Igor Matovič (OĽaNO). Priblížil, že po dohode s Konferenciou biskupov Slovenska by mali byť v kostoloch vyznačené miesta, kde môžu ľudia sedieť a stáť. Odporúčané sú podľa slov premiéra tiež samostatné nedeľné bohoslužby pre seniorov.



Premiér zdôraznil, že pri bohoslužbách bude naďalej povinné nosiť rúško, ale aj dezinfekcia rúk. Nebudú sa podľa jeho slov podávať ruky pri obrade, sväté prijímanie budú môcť dávať kňazi len do ruky, odporúča sa priebežné vetranie.



Matovič vysvetlil, že počet ľudí na omšiach nebude obmedzený podľa rozlohy kostola, teda nebude platiť pravidlo 25 štvorcových metrov na jednu osobu. Argumentuje väčším objemom vzduchu a menším pohybom ľudí. Priblížil, že v kostoloch budú označené miesta pre ľudí v každej druhej lavici, dva metre od seba, rovnako i mimo lavíc.