J. Naď: Záujem o testovanie je enormný, ďaleko prevyšuje očakávania

Nižná 23. októbra (TASR) – Záujem ľudí o pilotnú fázu celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 je enormný, podľa ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) výrazne prevyšuje očakávania. Do 12.00 h sa v štyroch okresoch Slovenska podarilo urobiť 13.648 odberov, identifikovali takmer 500 pozitívnych. Minister to povedal na piatkovom brífingu v Nižnej na Orave.







"Potvrdená pozitivita na tejto vzorke je 3,64 percenta, čo v podstate znamená, že viac ako každý 30. človek je pozitívny," dodal minister.



Podľa Naďa je aktuálne otvorených 182 odberných miest. "Napriek tomu, že sme ráno mali v niektorých odberných miestach problémy pre chýbajúcich zdravotníkov, podarilo sa nám tento počet doplniť," uviedol.







Počas noci pracovalo 2000 vojakov, nasadených bolo 150 vozidiel, ktoré rozvážali materiál, ochranné pomôcky, testy či certifikáty. V tomto momente je v jednotlivých odberných miestach štyroch okresov 800 vojakov, ďalších 1400 robí na logistike a zabezpečení.



Minister obrany zdôraznil, že do budúcna budú musieť mať oveľa dôkladnejšie zabezpečený zdravotnícky personál, ktorý realizuje odbery. Ten z rôznych objektívnych i subjektívnych dôvodov chýbal. "Počas večera, noci a rána sme robili kontrolné pretestovania a zachytili sme približne osem percent pozitívnych testov, čo malo dosah na personál a museli sme ho nahradiť. Zároveň tam boli aj objektívne faktory, ako napríklad dlhšia cesta," priblížil minister. Podľa neho do toho zasiahli aj subjektívne dôvody - niektorí zdravotníci, s ktorými počítali, neprišli.



Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniel Zmeko zhodnotil, že aktuálna situácia je stabilizovaná, nedošlo k žiadnym bezpečnostným incidentom. "Všetky odberné miesta sú plne prevádzkyschopné," povedal s tým, že v noci budú robiť dezinfekciu, doplnia materiál a v prípade potreby aj personál.



V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov od piatka do nedele (25. 10.) realizujú pilotnú fázu celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Odberné miesta sú otvorené v čase 8.00 h až 12.00 h a 13.00 h až 20.00 h. Otestovať by sa malo celkovo 180.000 osôb. Na testovaní sa podieľajú stovky vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov.