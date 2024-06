Podpísali zmluvu so zhotoviteľom novej nemocnice v Martine

Martin 5. júna (TASR) - Univerzitná nemocnica Martin (UNM) podpísala v stredu zmluvu so zhotoviteľom stavby novej Univerzitnej nemocnice sv. Martina. Do verejného obstarávania sa prihlásili traja uchádzači, združenie štyroch dodávateľov s vedúcim členom Adifex zvíťazilo s ponukou 375 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Dodávateľ sa zaviazal hotové dielo odovzdať do 44 mesiacov od účinnosti zmluvy.



Vysúťažená suma o približne 120 miliónov eur prevyšuje vyčlenené prostriedky z plánu obnovy. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) informovala, že podpisu zmluvy preto predchádzalo schválenie vládneho uznesenia o dofinancovaní projektu. "My sme dnes na vláde prijali uznesenie, že budeme hľadať aj s ďalšími ministrami dodatočné zdroje, či už z revízie plánu obnovy alebo eurofondov, prípadne aj štátneho rozpočtu. Možno to bude aj úsporami z verejného zdravotného poistenia, pretože všetci sme povinní nejakým spôsobom tieto peniaze nájsť," uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.



Riaditeľ UNM Peter Durný označil podpis zmluvy za významnú správu pre pacientov nielen z regiónu Turca. "Po období neistoty je to pozitívna správa aj pre tunajších zdravotníkov. V obmedzenom čase sme dokázali akcelerovať procesy tak, že sme sa priblížili k splneniu dôležitého míľnika," poznamenal Durný.



Zástupca dodávateľa Ján Gusko potvrdil, že prvý dôležitý realizačný míľnik nastane v polovici roka 2026, kedy by mala byť hotová hrubá stavba. "Náš celkový zmluvný záväzok je 44 mesiacov po podpise zmluvy a v tomto termíne máme odovzdať nemocnicu v štádiu, že je kolaudovateľná," upresnil Gusko. Podľa jeho slov začnú so samotnou realizáciou už v priebehu niekoľkých týždňov.



Nová nemocnica v Martine má mať vlastnú ambulantnú, diagnostickú a terapeutickú časť i samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom prispôsobeným na zmiešanú prevádzku detí a dospelých. Vzniknúť má 660 lôžok. Hrubá stavba nemocnice bude financovaná z peňazí z plánu obnovy a je potrebné ju urobiť do 30. júna 2026.