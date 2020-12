V Bratislave a na západe Slovenska bolo zemetrasenie

Hasičský a záchranný zbor v Bratislave neeviduje v súvislosti so zemetrasením v Bratislavskom samosprávnom kraji žiadne škody ani zranených

TASR v tejto súvislosti prináša výberovú chronológiu zemetrasení na Slovensku od roku 2010.



4. apríla 2010 - Obyvatelia niekoľkých obcí na východnom Slovensku pocítili otrasy zeme. Ohniská boli plytké, maximálne do hĺbky piatich kilometrov. Magnitúdo odhadli na 0,6. Prejavy zemetrasení nahlásili v okresoch Vranov nad Topľou, Humenné a Michalovce.

29. januára 2011 - Na viacerých miestach v Maďarsku zaznamenali zemetrasenie. Epicentrum s magnitúdom 4,8 bolo medzi Budapešťou a Győrom. V Komárne, ktoré bolo zo slovenských miest najbližšie k epicentru, viacero rodín po zemetrasení vybehlo z obytných blokov.

22. júla 2011 - Seizmologická stanica zaznamenala slabé zemetrasenie severne od Piešťan. Lokálne magnitúdo bolo 1,8.

5. marca 2012 - Na Záhorí, asi päť kilometrov severovýchodne od obce Studienka, bolo pred polnocou slabé zemetrasenie. Lokálne magnitúdo malo hodnotu 2,9 stupňa. Potom nasledovalo päť otrasov s magnitúdom najmenej o 1,7 stupňa menším, ktoré nemali makroseizmické účinky.

31. mája 2012 - Pracovníci Geofyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied zaznamenali slabé zemetrasenie s lokálnym magnitúdom 2,7 pod Tatrami. Došlo k nemu v noci neďaleko obce Vernár v okrese Poprad. Nasledujúci deň pred 6.00 h ráno obyvatelia pocítili ďalší slabý otras so silou 2,1.

18. novembra 2012 - Pri obci Chtelnica neďaleko Piešťan došlo v noci k slabému zemetraseniu so silou 1,8 stupňa. Otrasy zaznamenali prístroje Národnej siete seizmických staníc a stanice lokálnej siete Malé Karpaty, pocítili ho aj občania okolitých obcí.

17. januára 2013 - Na území južného Slovenska pri obci Kolárovo došlo napoludnie k slabému zemetraseniu s lokálnym magnitúdom 2,9.

3. novembra 2015 - Stredné Slovensko zasiahlo zemetrasenie s lokálnym magnitúdom 3,2, ktoré bolo aj makroseizmicky pozorované obyvateľmi okolitých obcí, epicentrum sa nachádzalo medzi Brusnom a Breznom.

5. novembra 2015 - Rajeckou dolinou otriaslo 15 minút pred polnocou zemetrasenie s magnitúdom 2,5 a epicentrom päť kilometrov od Rajca pri obci Rajecká Lesná v Strážovských vrchoch.

23. mája 2018 - Slabé zemetrasenie s magnitúdom 2,0 zaznamenali v okolí Spišskej Novej Vsi.

15. júla 2018 - Obyvatelia viacerých obcí v okolí Bardejova pocítili slabé zemetrasenie s lokálnym magnitúdom 2,6. Došlo k nemu pri obci Krynica asi sedem kilometrov od slovensko-poľskej hranice.

17. augusta 2018 - Stredné Považie zasiahlo o 3.25 h zemetrasenie so silou 2,9 stupňa Richterovej stupnice. Epicentrum malo v Trenčianskych Tepliciach v hĺbke dvoch kilometrov pri vodnej nádrži Baračka. Cítili ho ľudia z Dubnice nad Váhom, Trenčína a Ilavy.

13. júla 2019 - K slabému zemetraseniu došlo pri Starej Ľubovni. Lokálne magnitúdo bolo predbežne určené na 3,2. Zemetrasenie bolo pozorované aj obyvateľmi okolitých obcí. Epicentrum malo byť v blízkosti obce Kamienka.

24. apríla 2020 - Na východe Slovenska došlo k zemetraseniu s magnitúdom 3,4. Epicentrum zemetrasenia bolo približne jeden kilometer južne od vodnej nádrže Zemplínska šírava, medzi obcami Zalužice a Lúčky v okrese Michalovce, hĺbku ohniska zemetrasenia určili na 16,2 kilometra.

30. apríla 2020 - Seizmológovia zaznamenali zemetrasenie s magnitúdom 2,3 a epicentrom osem kilometrov severne od Michaloviec pri obci Nacina Ves.

Bratislava 29. decembra (TASR/Teraz.sk) - Bratislava 29. decembra (TASR) - Na Slovensku pocítili ľudia v utorok zemetrasenie z Chorvátska v Bratislave, Trnave, Šamoríne aj Nitre. TASR to potvrdil Kristián Csicsay z Ústavu vied o Zemi. Zemetrasenie na Slovensku bolo podľa neho v dôsledku utorkového zemetrasenia v chorvátskom Záhrebe, ktoré bolo o 12.19 h.Csicsay uviedol, že zatiaľ evidujú 50 hlásení o zemetrasení z Bratislavy, Nitry, Trnavy, Trenčína, Serede, Topoľčian, Veľkého Krtíša, Komárna, Nových Zámkov a Šamorína. "" podotkol.Viacerí Bratislavčania opísali svoje zážitky na sociálnej sieti. "napísala Katarína. Obyvatelia zasiahnutých mestských častí zaznamenali najmä pohyb kľúčov vo dverách, trasenie žalúzií, lustrov či ozdôb na stromčekoch." priblížila Barbora. Viacerí tiež opisovali chvenie gauča či postele.dodala Kristína.Hasiči doteraz v súvislosti so zemetrasením nezaznamenali v Bratislavskom samosprávnom kraji žiadne škody ani zranené osoby.Silné zemetrasenie s lokálnou magnitúdou 6,3 sa dnes o 12:19 nášho času vyskytlo 46 kilometrov juhozápadne od Záhrebu v Chorvátsku, hlási iMeteo.sk