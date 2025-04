V Bratislave by mali vybudovať Národnú nemocnicu M. R. Štefánika

Bratislava 29. apríla (TASR) - V bratislavských Vajnoroch na pozemku ministerstva obrany by sa mala vybudovať nová Národná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika. Na projekt má byť alokovaných takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy. Začať chcú stavať ešte tento rok. Informovali o tom predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD), ktorý materiál na výstavbu národnej nemocnice prinesie v stredu (30. 4.) na výjazdové rokovanie vlády do Malej Lehoty.



Nová nemocnica bude podľa ministra zdravotníctva poskytovať starostlivosť v najvyššej piatej úrovni. Bude mať 950 lôžok, 850 klasických a 150 intenzívnych. Očakávajú, že ročne bude slúžiť vyše 44.000 hospitalizovaným pacientom približne na 150 ambulanciách a plne vybavených diagnostických pracoviskách, priblížil.



„Táto nemocnica bude v kompletnom medicínskom profile vrátane vzdelávania a výskumu. Bude na pozemku, ktorý umožní nielen výstavbu samotnej koncovej nemocnice, ale celkovú víziu pre bratislavské zdravotníctvo,“ povedal. Priestor, kde má nemocnica stáť, je podľa šéfa rezortu zdravotníctva dostatočne veľký na to, aby tam boli vzdelávacie inštitúcie, predovšetkým Lekárska fakulta Univerzity Komenského.



Zároveň chce, aby sa do tohto komplexu presunul aj Národný ústav detských chorôb. „Spoločne na jednom mieste aby boli obslúžení všetci pacienti, ktorí zdravotnú starostlivosť potrebujú,“ podotkol Šaško.



Taktiež pôjde podľa ministra o univerzitnú nemocnicu a bude tvoriť základ vzdelávania budúcich lekárov, sestier, zdravotníkov. „Bude špičkovým priestorom pre našich vedcov a výskumníkov,“ poznamenal.



S výstavbou novej národnej univerzitnej nemocnice sa pôvodne počítalo na bratislavských Rázsochách. Vláda neskôr odobrila výstavbu v Ružinove.