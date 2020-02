EKOLOGICKÁ KATASTROFA: V Čabradskom Vrbovku zasahujú záchranné zložky

Bratislava 6. februára (TASR) - V okolí odstavenej bioplynovej stanice v katastri obce Čabradský Vrbovok v okrese Krupina došlo k úniku digestátu z poškodeného zásobníka. Na mieste zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



"Nebezpečné látky v objeme približne 30.000 kubických metrov sa rozliali po okolitých pozemkoch a do miestneho potoka," priblížila polícia. Digestát sú zvyšky po fermentačnom procese pri výrobe bioplynu.



Záchranné zložky podľa polície vykonávajú neodkladné opatrenia, aby nedošlo ešte k väčšiemu znečisteniu životného prostredia. "Detaily, za akých k udalosti došlo, budú predmetom ďalšieho vyšetrovania," hovorí polícia.







TASR prináša v tejto súvislosti výberovú chronológiu ekologických nehôd a katastrof na Slovensku od roku 2016.



3. februára 2020 - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) podala trestné oznámenie za ohrozenie prevádzky Ústrednej čistiarne odpadových vôd v mestskej časti Vrakuňa, ku ktorému došlo vyliatím veľkého množstva ropných látok do kanalizácie. K znečisteniu prišlo v noci na 31. januára. Do kanalizácie sa dostal podľa odhadov BVS obsah niekoľkých sudov ropných látok, pravdepodobne motorové oleje.



29. júla 2019 - K masívnemu úhynu rýb došlo na rieke Hron v katastri obcí Polomka, Bacúch, Beňuš a Filipovo v okrese Brezno. Škody boli vyčíslené na 27.000 eur.



11. apríla 2019 - V bratislavskom lesoparku na Železnej studničke objavili 16 veľkých sudov s toxickým odpadom. Nebezpečné chemické látky sa dostali aj do pôdy.



6. apríla 2019 - Na hladine potoka Mlynica v katastri obce Štrba pod Tatrami spozorovali neznámu bielu látku, na mieste zasahovali hasiči. Zrejme išlo o splavené nečistoty z diaľnice, ktoré do potoka stiekli po daždi.



18. júla 2017 - Na Bančianskom tajchu v okrese Banská Štiavnica bol spozorovaný hromadný úhyn rýb a rakov a tiež znečistenie vody. Pôvodcu znečistenia a príčinu úhynu sa nepodarilo zistiť.



9. marca 2017 - Predčasne uzatvorená veľkokapacitná skládka komunálneho odpadu pri obci Veterná Poruba presakovala. Priesakové kvapaliny vytekali do miestneho potoka, odkiaľ sa dostávali do Váhu. Radnica Liptovského Mikuláša sa obávala, že pri uzatváraní skládky nebol dodržaný technologický postup.



13. apríla 2018 - Približne dvojkilometrový úsek rieky Kysuca v obci Podvysoká v okrese Čadca znečistil únik neznámej látky, čo zapríčinilo masový úhyn rýb.



11. mája 2017 - Hasiči likvidovali následky dopravnej nehody, ktorá sa stala na severnej diaľnici D1 medzi Liptovským Mikulášom a Ružomberkom. Mladý vodič kamióna narazil do dvoch nákladných vozidiel, pričom jedno z nich bola cisterna, z ktorej po zrážke uniklo do okolia približne 7000 litrov nafty. Časť z nej sa dažďovou kanalizáciou dostala až do Liptovskej Mary.



13. februára 2017 - Bratislavskí hasiči zasahovali v prístave vo Vlčom hrdle, kde bola nahlásená potápajúca sa loď. Následný prieskum ukázal, že išlo o remorkér ležiaci na dne rieky. Hasiči vykonali potrebné opatrenia na zabránenie ekologickej havárie.



30. januára 2016 - Bratislavskí hasiči zasahovali pri ekologickej havárii na malom Dunaji na Závodnej ulici v Bratislave, kde došlo k úhynu rýb.