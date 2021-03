V januári zomrelo o 68 percent viac ľudí ako počas predošlých rokov

Bratislava 12. marca (TASR) – V januári tohto roka zomrelo o 68 percent viac ľudí ako počas predošlých rokov. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR s tým, že ide o rekordný počet. Každý piaty zomretý v januári mal menej ako 65 rokov. Celkovo počet zomretých do 64 rokov prevýšil priemer o viac ako tretinu, konkrétne o 36 percent. Najhoršia situácia bola v Nitrianskom kraji.



Podľa ŠÚ SR ovplyvnila druhá vlna pandémie nového koronavírusu počty zomretých na Slovensku zásadným spôsobom. V súhrne za prvý mesiac roka 2021 zomrelo na Slovensku 8650 ľudí. Podľa úradu je to o 3500 osôb viac, ako bol priemer za posledných päť rokov. Ide o výrazne viac úmrtí ako počas minuloročného januára, konkrétne o 3600 osôb viac.



"Celkové počty zomretých sú sledovanou štatistikou aj preto, aby bolo možné získať údaje o nadúmrtnosti v porovnaní s predošlými rokmi bez ohľadu na príčinu smrti. Následne vzniká priestor na sofistikovanejšie analýzy o celkovom vplyve takej vážnej situácie, akú zažívame posledný rok na spoločnosť," povedala riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická.



Z predbežných údajov o počtoch zomretých v januári tohto roka vyplýva, že v porovnaní s priemerom predchádzajúcich piatich rokov, teda oproti januári 2016 až 2020, ide o nárast až o 68 percent. Dynamika rastu počtu zomretých podľa štatistikov narastá. V novembri dosahovala nadúmrtnosť 41 percent, v decembri to bolo už 60 percent.



Podľa ŠÚ SR bola v januári tohto roka horšia situácia v kategórii mladších seniorov vo veku 65 až 74 rokov. Nárast zomretých sa v tejto skupine zrýchlil. Dáta o počtoch úmrtí v januári podľa úradu potvrdili, že nadúmrtnosť začala rásť aj vo vekovej skupine do 64 rokov. Kým koncom minulého roka počet zomretých v tejto vekovej kategórii len mierne prekračoval priemer, v januári mal už každý piaty zomretý menej ako 65 rokov.



Z hľadiska krajov bola situácia najhoršia v Nitrianskom kraji. Počet zomretých v tomto regióne vzrástol až na dva a pol násobok predošlých rokov. Štatistici zaznamenali nárast úmrtnosti o 153 percent.



Kým pred pandémiou sa januárový počet zomretých v Nitrianskom kraji pohyboval okolo úrovne 700 až 750 osôb, tento rok to bolo až vyše 1800 ľudí. Po ňom nasledoval Trnavský kraj, v ktorom zaznamenali nárast o 82 percent zomretých. Za ním Bratislavský a Trenčiansky kraj s rastom okolo úrovne 60 percent. Ostatné regióny mali prírastok počtu zomretých okolo hranice 50 percent. Najnižší rast počtu zomretých dosiahol v januári Žilinský kraj, kde počet zomretých prevýšil predošlé roky o 38 percent.