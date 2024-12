BESNOTA V MICHALOVCIACH: Líška poranila psa

Michalovce 5. decembra (TASR) - V Michalovciach zachytili veterinári prípad besnoty u líšky, ktorá sa pohybovala vo dvore rodinného domu a poranila psa. Ako informuje Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) na svojej webovej stránke, v meste a obciach v pásme desať kilometrov nariadili opatrenia na zabránenie šírenia nebezpečnej choroby.



"Dňa 3. decembra v popoludňajších hodinách bol v národnom referenčnom laboratóriu vo Zvolene potvrdený pozitívny prípad besnoty," uviedla ŠVPS s tým, že líška bola následne odchytená a usmrtená.



Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce podľa platného eradikačného programu, ktorý zahŕňa aj vykonanie núdzovej vakcinácie domácich mäsožravcov a hospodárskych zvierat, nariadila opatrenia v meste a v častiach Vrbovec, Žabany, Stráňany, Močarany, Topoľany, Meďov, Milovaná a obciach Zalužice, Lúčky, Závadka, Zemplínska Široká, Lastomír, Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, Sliepkovce, Krásnovce, Šamudovce, Vrbnica, Žbince, Pozdišovce, Laškovce, Suché, Lesné, Petrovce nad Laborcom, Nacina Ves, Nacina Ves časť Vybuchanec, Zbudza, Trnava pri Laborci, Vinné, Kaluža, Klokočov, Hažín.



"Zároveň bude vykonané diagnostické cielené zisťovanie možného zavlečenia vírusu do cieľovej populácie voľne žijúcich zvierat, líšok. Vzhľadom na kontakt človeka s týmto zvieraťom bol informovaný príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva s cieľom zabezpečenia ochrany ľudí," uviedli veterinári s tým, že naďalej zisťujú možné kontakty ľudí s infikovaným zvieraťom.



Slovensko bolo do septembra 2022 krajina bez výskytu besnoty. V septembri 2022 potvrdili pozitívny výsledok u jazveca, v okrese Humenné blízko hraníc, infikovaného vírusom, ktorý cirkuluje v Poľsku a na Ukrajine. V decembri 2022 bola besnota potvrdená u psa odchyteného v okrese Michalovce. V roku 2023 bol potvrdený pozitívny výsledok u líšky v okrese Humenné.



"Premiestňovanie vnímavých zvierat na besnotu z infekčnej oblasti do iných regiónov je možné iba na základe vyšetrenia zvierat veterinárnym lekárom a posúdenia rizika na zabránenie šírenia besnoty," dodala ŠVPS.