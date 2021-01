V prípade obvinenej sudkyne Evy K. podal vyšetrovateľ návrh na väzbu

Bratislava 21. januára (TASR) – V prípade obvinenej sudkyne Krajského súdu v Žiline Evy K., zadržanej v rámci akcie Plevel 2, podal vyšetrovateľ podnet na vzatie do väzby. U ďalšej obvinenej sudkyne Márie U. dôvody väzby nevidí. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.



„Vyšetrovateľ na obvinenú Evu K. spracoval a podal podnet prokurátorovi na jej vzatie do väzby. V jej prípade vidí kolúzne a preventívne dôvody," priblížil Slivka.



Obvinená Mária U. podľa hovorcu s orgánmi činnými v trestnom konaní spolupracuje. So súhlasom prokurátora ju vyšetrovateľ po opätovnom vypočutí ako obvinenej prepustil zo zadržania na slobodu. K spáchaniu skutkov sa doznala.



Národná kriminálna agentúra v stredu zadržala na pracovisku Krajského súdu v Žiline sudkyňu Evu K. a v mieste bydliska emeritnú sudkyňu toho istého súdu Máriu U. Ako informovala polícia, obe sú stíhané za zločin prijímania úplatku formou spolupáchateľstva a zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa závažnejším spôsobom konania, a to porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej zo zamestnania, postavenia alebo funkcie, alebo uloženej podľa zákona. Obvinené mali od februára 2015 do augusta 2019 za peňažné úplatky rozhodovať trestné veci na KS v Žiline v prospech trestne stíhaných osôb.