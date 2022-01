Poznáme ďalšie výsledky sčítania

Na snímke generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie Ľudmila Ivančíková počas tlačovej konferencie Štatistického úradu SR k zverejneniu ďalších základných výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 v Bratislave 20. januára 2022. Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 20. januára (TASR) – Viac ako polovica obyvateľov Slovenska (55,8 percenta) sa prihlásila k rímskokatolíckemu náboženskému vyznaniu. Ide o viac ako 3,04 milióna obyvateľov. Z hľadiska početnosti nasleduje evanjelické náboženské vyznanie s 5,3 percenta (287.000) a gréckokatolícke so štyrmi percentami (218.000). Druhou najpočetnejšou skupinou je však skupina bez náboženského vyznania. Takmer 1,3 milióna obyvateľov, čo predstavuje 23,8 percenta, uviedlo, že je bez náboženského vyznania. Vyplýva to z údajov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, ktoré vo štvrtok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Predseda ŠÚ SR Alexander Ballek skonštatoval, že počet obyvateľov, ktorí sa prihlásili k rímskokatolíckemu náboženskému vyznaniu, je síce najvyšší, avšak ich počet a podiel oproti roku 2011 poklesol. Ide o vyše šesť percentuálnych bodov, čo predstavuje viac ako 308.700 ľudí.Štvrté miesto medzi skupinou obyvateľov hlásiacich sa k nejakému náboženstvu patrí kalvínskemu vyznaniu (1,6 percenta). Všetky ostatné náboženské vyznania majú podiely menšie ako jedno percento. Podľa slov Ľudmily Ivančíkovej, generálnej riaditeľky zo sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR, nezistené náboženské vyznanie uviedlo 6,5 percenta obyvateľov.Ivančíková uviedla, že vzrástol aj počet ad hoc hnutí, ide napríklad o údaj k Svedkom Liehovovým. Spolu 14.207 obyvateľov si uviedlo príslušnosť k tomuto hnutiu/vyznaniu. Najviac priaznivcov majú v Bratislavskom kraji. Stabilných fanúšikov majú aj vyznania ako jediizmus (Rád rytierov Jedi), ktorých je 1389, a pastafarianizmus, ktorý uviedlo 590 obyvateľov.povedal Ballek. Najviac obyvateľov bez vyznania je v Bratislavskom kraji, takmer 40 percent. Okresy, v ktorých dosiahol podiel obyvateľstva bez vyznania viac ako 40 percent, sú všetky okresy Bratislavy a okres Rožňava.Z regionálneho hľadiska je rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike najpočetnejšou vo všetkých krajoch SR a zároveň má vo všetkých krajoch viac ako 50-percentný podiel, okrem Bratislavského a Košického kraja. V okrese Námestovo v ako jedinom deklarovalo príslušnosť k rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike viac ako 90 percent obyvateľov (92,4 percenta).priblížila Ivančíková. Evanjelikov je najviac v okresoch Myjava, Liptovský Mikuláš a Turčianske Teplice. Najviac obyvateľov hlásiacich sa ku gréckokatolíckej cirkvi sa nachádza na východnom Slovensku, ide o okrese Medzilaborce, Stropkov, Sobrance či Svidník.Viac ako dve tretiny obyvateľov SR (67 percent) patria do vekovej skupiny 15 - 64 rokov. Vo vekovej skupine 0 - 14 rokov je 15,9 percenta populácie, najstaršiu skupinu obyvateľov nad 65 rokov tvorí 17,1 percenta ľudí. Vyplýva to z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021, ktoré vo štvrtok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Zástupcovia úradu v prípade medzicenzálneho porovnania s rokom 2011 upozornili na mierny nárast podielu obyvateľov v predproduktívnom veku (0-14 rokov) a zároveň na výrazný nárast pri obyvateľoch v poproduktívnom veku (65+ rokov).pripomenuli.Generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR a odborná garantka Sčítania 2021 Ľudmila Ivančíková taktiež zdôraznila, že je potrebné si všímať štruktúru najstaršieho obyvateľstva.spresnila.Takmer 96 percent (95,8 percenta) obyvateľov SR sa narodilo na Slovensku. Necelé štyri percentá (3,92 percenta) sa narodili mimo SR, najviac z nich v Českej republike, Spojenom kráľovstve a na Ukrajine. Vyplýva to z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021, ktoré vo štvrtok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.V rámci okresov s najvyšším podielom obyvateľov narodených mimo územia SR figuruje Bratislavský kraj, na úrovni okresov je to Skalica a Bratislava III, takisto Bratislava II a Bratislava IV, na východnom Slovensku okresy Michalovce, Sobrance a Medzilaborce.Hlavné mesto SR Bratislava má podľa zverejnených údajov minuloročného sčítania 475.503 obyvateľov. V rámci 17 bratislavských mestských častí ich najviac (114.000) býva v Petržalke. Naopak, najmenej (1635) v mestskej časti Čunovo. Údaj o celkovom počte Bratislavčanov ešte koncom decembra 2021 kritizoval primátor Matúš Vallo s bratislavskými starostami. Štatistický úrad SR im podľa nich priznal o zhruba 20.000 obyvateľov menej, ako evidujú.V Starom Meste žije 46.080 obyvateľov, z toho 51,8 percenta tvoria ženy a 48,2 percenta muži. V Podunajských Biskupiciach, rozlohou najväčšej bratislavskej mestskej časti, evidujú 23.464 obyvateľov. Z toho žien je 52,3 percenta a mužov 47,7 percenta. Ružinov je počtom obyvateľov na úrovni 81.004 druhou najväčšou bratislavskou mestskou časťou. Z celkového počtu Ružinovčanov tvoria 53,61 percenta ženy a 46,39 percenta muži.V mestskej časti Vrakuňa žije podľa údajov z minuloročného sčítania 20.711 obyvateľov. Viac ako polovicu (51,98 percenta) tvoria ženy a mužov je 48,02 percenta. V bratislavskom Novom Meste sčítali 44.458 obyvateľov, z toho 52,81 percenta tvoria ženy a 47,19 percenta muži. Mestská časť Rača má 25.733 obyvateľov. Pomer žien a mužov je takmer pol na pol, 50,58 percenta tvoria ženy a 49,42 percenta muži.Vo Vajnoroch hlásia 6079 obyvateľov. Mužov je tu o trochu viac ako žien, tvoria 50,27 percenta z obyvateľstva. Žien je 49,73 percenta. V Devínskej Novej Vsi zrátali 17.153 obyvateľov, z toho je 50,76 percenta žien a 49,24 percenta mužov. Mestské časti Dúbravka a Karlova Ves sú počtom obyvateľov takmer totožné. V Dúbravke žije 36.206 obyvateľov, z toho 52,75 percenta tvoria ženy a 47,25 percenta muži. V Karlovej Vsi napočítali 35.644 obyvateľov. Aj tu väčšinu (52,36 percenta) tvoria ženy a mužov je 47,64 percenta.Údaje za Petržalku, počtom obyvateľov najväčšej mestskej časti Bratislavy, hovoria o 114.000 Petržalčanoch, z toho 51,78 percenta je žien a 48,22 percenta mužov.Z malých bratislavských mestských častí najmenej obyvateľov býva v Čunove (1635). Mužov je tu viac ako žien, a to v pomere 51,13 percenta k 48,87 percenta. Nasleduje Devín s 1912 obyvateľmi. Počet žien a mužov je takmer totožný, 50,31 percenta tvoria ženy a 49,69 percenta muži. V Lamači žije 7789 obyvateľov, z toho 53,82 percenta je žien a 46,18 percenta mužov. V Záhorskej Bystrici evidujú 6541 obyvateľov, ženy z toho tvoria 51,61 percenta a muži 48,39 percenta. V Jarovciach sčítali 2706 obyvateľov. Mužov je tu mierne viac, a to 50,18 percent. Žien je 49,82 percenta. V Rusovciach je 4388 obyvateľov, z toho 51,21 percenta je žien a 48,79 percenta mužov.Štatistický úrad SR ešte v decembri na kritiku zástupcov bratislavských samospráv reagoval, že po zverejnení údajov bude informovať o použitej a medzinárodne platnej metóde sčítania, vysvetľovať a komunikovať s obcami.