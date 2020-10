Viedenský súd odsúdil V. Mišenku na 20 rokov odňatia slobody

Bratislava/Viedeň 13. októbra (TASR) - V kauze výbuchu v topoľčianskej firme Euromont z leta 2009 si Viliam Mišenka odpyká len 20-ročný trest odňatia slobody. Rozhodol o tom na začiatku októbra Vyšší krajinský súd vo Viedni, ktorý tak znížil o tri roky trest, na ktorý ho pôvodne v prípade odsúdil Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS). TASR o tom informovala viceprezidentka Krajinského súdu vo Viedni Christina Salzbornová.



Ako priblížila, najskôr o znížení trestu Mišenku, ktorého zadržala rakúska polícia 2. júla v Badene, rozhodol 19. augusta Krajinský súd vo Viedni. Voči nemu podal v súčasnosti 63-ročný Mišenka sťažnosť. "Sťažnosť Mišenku zamietol 8. októbra Vyšší krajinský súd vo Viedni ako nedôvodnú a potvrdil tak rozhodnutie súdu prvej inštancie," povedala Salzbornová. Mišenka už teda nie je vo vyšetrovacej a predbežnej väzbe, ale bol umiestnený do výkonu trestu odňatia slobody. Voči rozhodnutiu odvolacieho súdu nie je možný opravný prostriedok. Podľa rakúskych zákonov si Mišenka mohol odpykať buď 20-ročný trest alebo doživotie.



"Môžem potvrdiť, že predsedovi senátu ŠTS, pracovisko Banská Bystrica bolo dnes oznámené zástupcom Eurojustu, že trestná vec odsúdeného V. M. bola v Rakúsku právoplatne rozhodnutá tak, že bola plne akceptovaná a odsúdený vykoná trest odňatia slobody v Rakúsku vo výmere 20 rokov odňatia slobody. Rozhodnutie rakúskeho súdu bude ŠTS doručené," potvrdila TASR hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



Na rozhodnutie viedenského súdu upozornila televízia Markíza. Len nedávno, koncom septembra Najvyšší súd Slovenskej republiky (NS SR) zamietol dovolanie Mišenku v kauze výbuchu v Euromonte.



Mišenka bol na úteku od marca 2018, keď ho NS SR poslal do výkonu trestu na 23 rokov za úkladnú vraždu v štádiu pokusu formou účastníctva ako objednávateľa. Pri výbuchu zahynula jedna osoba a ďalšie utrpeli vážne i ľahšie zranenia.



Rozsudok si Mišenka na NS SR neprišiel vypočuť. Polícia následne oznámila, že je opätovne na úteku a pátra po ňom. ŠTS v Pezinku na neho vydal európsky zatýkací rozkaz. Polícia po Mišenkovi pátrala už po druhý raz. Na úteku bol aj v roku 2013, vypátrali ho vo Venezuele a eskortovali na Slovensko, kde strávil takmer dva roky vo väzbe.



Následne ho zadržala rakúska polícia 2. júla v Badene pri Viedni, umiestnila ho do predbežnej väzby v rakúskej metropole. Prokuratúra vo Viedenskom Novom Meste začala voči nemu vyšetrovanie v ďalšom prípade - nájomnej vraždy Františka Marka z roku 1996, ktorý zhorel v chate v obci Nemečky.



Keďže je Mišenka rakúskym občanom, a teda ho nemohli vydať na Slovensko, začali rakúske orgány vnútroštátne konanie podľa svojho trestného poriadku a zákonov.