Nová národná nemocnica bude strategickou investíciou, rozhodla vláda

Malá Lehota 30. apríla (TASR) - Nová Národná univerzitná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá sa má postaviť v Bratislave, bude strategickou investíciou. Celkové plánované investičné náklady odhadujú na úrovni 1,27 miliardy eur bez DPH. Rozhodla o tom vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Malej Lehote v okrese Žarnovica.



Návrh na určenie národnej univerzitnej nemocnice za strategickú investíciu vypracovali na základe rozhodnutia investora, ktorým je Slovenská republika zastúpená štátnymi orgánmi, Ministerstvom obrany (MO) SR a Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR. „Investičný projekt spĺňa osobitné strategické požiadavky podľa zákona o strategických investíciách, keďže ide o stavbu zdravotníckeho zariadenia, ktoré bude zaradené do verejnej minimálnej siete poskytovateľov a plánované výdavky na investičný projekt presahujú 50 miliónov eur,“ tvrdí MZ v návrhu.



Vláda zároveň súhlasí s realizáciou tejto nemocnice v úzkej spolupráci ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) s ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD) a jej financovaním z kapitálových výdavkov, so zabezpečením projektovej dokumentácie a začatím stavebných prác a úprav potrebných na realizáciu samostatnej funkčnej bezpečnostnej základne pre výstavbu strategickej investície.



Zámerom projektu je zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a vybudovanie nových lôžok. V nemocnici by malo byť 950 lôžok, z toho 800 štandardných a 150 JIS/ARO. Územím investície má byť podľa rezortu priestor bývalých vojenských kasární vo Vajnoroch, na Regrútskej ulici v Bratislave. „Územie investície je vymedzené pozemkami vo vlastníctve SR,“ tvrdí.



V národnej nemocnici by podľa návrhu malo byť 44.000 ukončených hospitalizácií ročne. Priemerná očakávaná dĺžka hospitalizácie sa očakáva na 5,3 dňa. Koncept taktiež predpokladá, že nová nemocnica bude prevádzkovať približne 150 ambulancií, 23 operačných sál (mimo zákrokových či sekčných sál) a kompletné Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky. Táto nemocnica má poskytnúť komplexnú starostlivosť, bez potreby zbytočného presúvania pacienta medzi pracoviskami v rámci spádovej oblasti Bratislavy, vyplýva z materiálu.



Vládny kabinet zároveň v súvislosti s výstavbou nemocnice udelil ministrom úlohy. Šaško má do 30. júna vypracovať rámcový medicínsky plán národnej univerzitnej nemocnice. Do 1. septembra má spraviť návrh potrebnej reorganizácie poskytovania zdravotnej starostlivosti v Bratislave a Bratislavskom kraji, spolu s predpokladaným harmonogramom jej vykonania.



Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) má podľa uznesenia posúdiť možnosti využitia kapacít investičného projektu pre potreby výučby, vedy a výskumu. Potom má Šaškovi a Kaliňákovi navrhnúť potrebné opatrenia, ktoré by bolo možné zohľadniť pri realizácii nemocnice.