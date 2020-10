Vláda obmedzila pohyb do 8.11., výnimku umožní negatívny test

Bratislava 28. októbra (TASR) – Od 2. do 8. novembra sa obmedzí pohyb, a to v čase od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa. Obmedzenie sa nevzťahuje na osobu s potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra do 1. novembra alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaným od 29. októbra do 1. novembra od subjektu zapojeného do operácie Spoločná zodpovednosť. Vyplýva to z návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu, ktorý v stredu schválila vláda. Platné sú aj ďalšie výnimky na cestu na obstaranie nevyhnutných potrieb, cestu do a zo školy či do zdravotníckeho zariadenia.



Negatívny test budú musieť ľudia deklarovať výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu vykonanom v rámci operácie Spoločná zodpovednosť. Testy musia byť vykonané od 29. októbra do 1. novembra. V prípade osôb pôsobiacich v bezpečnostnom systéme SR, štátnozamestnaneckom pomere, vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme či napríklad príslušníkov záchranných a bezpečnostných zborov, alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia môže byť test vykonaný aj o deň skôr.



Bez negatívneho testu si bude možné počas zákazu vychádzania zabezpečiť nevyhnutné základné životné potreby ako nákup potravín, liekov, drogérie, pohonných hmôt či krmiva pre zvieratá. Výnimka sa týka aj cesty do zdravotníckeho zariadenia s cieľom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzným a cestu späť. Výnimka platí i pre deti do desať rokov.



Rovnako možno ísť bez negatívneho testu na pohreb blízkej osoby, uzavrieť manželstvo, či ísť na krst. Platí to aj pri ceste s cieľom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na ňu odkázaný. Výnimka je aj na prechádzku so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta bydliska a na cestu s cieľom starostlivosti o hospodárske zvieratá.







Rodičia budú môcť svoje deti zaniesť do jaslí či do materskej školy. Výnimka zo zákazu sa týka aj cesty do školy v prípade žiakov nultých ročníkov, prvého až štvrtého ročníka základnej školy, základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj cesty do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.



Zákaz vychádzania neplatí ani pre ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a majú o tom doklad nie starší ako tri mesiace. Rovnako pre tých, ktorým bolo diagnostikované v období od 1. augusta do 15. októbra 2020.



Výnimku zo zákazu majú aj osoby, ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožní vykonanie testu. Platí aj pre ľudí so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím, ľudí so závažnou poruchou autistického spektra alebo ľudí s ťažkým, vrodeným alebo získaným imunodeficitom, ako aj pre onkopacientov.



Vláda odporučila tiež hlavnému hygienikovi vydať vyhlášku, ktorou uloží povinnosť relevantným subjektom, napríklad zamestnávateľom či prevádzkovateľom, vyžadovať potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikát s negatívnym výsledkom antigénového testu z plošného testovania.