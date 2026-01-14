< sekcia Slovensko
Vláda poskytne 3,5 milióna eur Bratislave, okresu Senec i B. Štiavnici
Z 1,5 milióna eur pre hlavné mesto a okres Senec je pol milióna eur alokovaných pre konkrétne projekty samospráv a organizácií v okrese Senec či v mestských častiach Bratislavy.
Bratislava 14. januára (TASR) - Vláda na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v bratislavskej Petržalke vyčlenila vyše 3,5 milióna eur, z ktorých je približne 1,5 milióna určených na projekty samospráv i potreby organizácií a inštitúcií pôsobiacich na území okresov Bratislava a Senec. Súčasťou balíka sú tiež vyše dva milióny eur na dokončenie rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky (NKP) - objektu Szitnyayovský dom v Banskej Štiavnici.
Zvyšok je určený na väčšie projekty v regióne, ako je napríklad 100.000 eur na podporu projektu Ministerstva vnútra SR zameraného na ochranu žien, detí a obyvateľov „Na ktorej zástavke sa cítiš bezpečne so zavedením kamerového systému“. Sumu 70.000 eur schválila vláda na rekonštrukciu objektu a prevádzkové náklady objektu Hokejovej akadémie Zdena Cígera.
Viaceré alokácie vo výške 50.000 eur prispejú napríklad k obnove povrchu koruny petržalskej hrádze Dunaja i obnove lávok ponad Chorvátske rameno v bratislavskej Petržalke. Rovnaká alokácia je vyčlenená aj na obnovu detského ihriska na Nezábudkovej ulici či rozšírenie základnej školy na Kulíškovej ulici v bratislavskom Ružinove.
Kabinet schválil 50.000 eur aj na rekonštrukciu izieb a sociálnych zariadení na Klinike detskej oftalmológie v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH), Bratislavský samosprávny kraj (BSK) môže použiť 50.000 eur na realizáciu záhrady v Synagóge Senec, rovnakú sumu i na rekonštrukciu povrchu športového areálu ihriska Slávia v hlavnom meste.
Príspevok vo výške 40.000 eur schválila vláda na reštaurátorské práce a opravy pamätníka na Slavíne, rovnakú sumu tiež dostane mestská časť Bratislava-Devín na revitalizáciu pamätníka Brána slobody.
Sumu 2.075.000 eur vyčlenila vláda pre mesto Banská Štiavnica na dokončenie rekonštrukcie NKP, objektu a sídla základnej umeleckej školy - Szitnyayovský dom.
Súčasťou uznesenia sú aj konkrétne úlohy pre jednotlivé ministerstvá a šéfov rezortov, ktoré majú prispieť k rozvojom hlavného mesta i okresu Senec.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) spresnil, že zoznam obsahuje vyše 60 úloh. Spomenul napríklad, že autori pripravovaného strategického dokumentu Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2040 dostali úlohu špeciálne sa v dokumente venovať potrebám hlavného mesta. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) má takisto pripraviť plán pripravovaných podujatí, ktoré by mali zviditeľniť hlavné mesto SR. Premiér v tejto súvislosti pripomenul, že Bratislava sa stane vo februári dejiskom stretnutia lídrov krajín Slavkovského formátu. „Pripravujeme návštevu nemeckého kancelára Friedricha Merza, rovnako i čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga,“ dodal Fico.
Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) má podľa uznesenia napríklad do konca roka zabezpečiť analýzu aktuálnych aplikačných problémov i návrh riešenia pre zrýchlenie a zefektívnenie procesov pri odstraňovaní starých vrakov vozidiel na verejných komunikáciách a priestranstvách.
Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) má do konca júla zabezpečiť sprejazdnenie rozšíreného úseku diaľnice D1 Bratislava - Triblavina. Zabezpečiť má tiež viacero projektových príprav týkajúcich sa mostov v obciach Kaplná, Blatné i meste Senec.
Premiér v tejto súvislosti naznačil, že pri rekonštrukcii mostov na územiach samospráv by mohli byť efektívnym modelom PPP projekty, ako aj v prípade veľkých štátnych infraštruktúrnych projektov.
Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) má okrem iného v spolupráci s BSK „zabezpečiť efektívne využitie infraštruktúry areálu Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice, a to tak, aby jej ambulantná časť ostala využívaná doterajším spôsobom a jej lôžková časť slúžila predovšetkým pre polymorbídnych a/alebo imobilných pacientov s chronickými chorobami“.
Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) dostal viacero úloh, týkajúcich sa posúdenia možnosti financovania obnovy a realizácie športových centier vrátane Športového centra polície v bratislavskej Dúbravke, rekonštrukcie zimného štadióna Vladimíra Dzurillu v Ružinove i realizácie projektu Národného centra športu SPOJE - výstavby komplexného národného centra športu na pozemkoch mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice vrátane diagnosticko-rehabilitačného centra.
Predseda vlády SR Robert Fico ocenil atmosféru stredajšieho rokovania - jej vecný tón pri diskusii s prizvanými hosťami. „Napriek tomu, že zastupujeme rôzne politické tábory, dokázali sme sa konštruktívne baviť, čo potrebuje hlavné mesto, aké sú špecifiká a nároky, na ktoré je potrebné prihliadať,“ potvrdil. „Hlavné mesto potrebuje podporu vlády a podporu vlády má,“ vyhlásil.
