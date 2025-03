Vláda schválila zmeny v ústave, riešia pohlavia i kultúrno-etické témy

Bratislava 5. marca (TASR) - Vláda schválila v stredu návrh ústavného zákona, ktorý má do Ústavy SR zakotviť dve pohlavia - muža a ženu. Do ústavy má zároveň pribudnúť zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon má upraviť adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má tiež dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.



"Posilnenie ochrany tradičných hodnôt je kľúčové pre zachovanie kultúrneho dedičstva SR a zabezpečenie právnej stability. Návrh ústavného zákona preto reaguje na potrebu ochrany kultúrneho dedičstva zakotveného v preambule Ústavy Slovenskej republiky, ktoré je osobitne spojené s uznaním manželstva medzi mužom a ženou ako jedinečného zväzku," uvádza sa v návrhu, ktorý na rokovanie vlády predložil premiér Robert Fico (Smer-SD).



Ďalej navrhuje v Ústave SR zdôrazniť zvrchovanosť Slovenska v základných kultúrno-etických otázkach, pokiaľ ide o ochranu života a ľudskej dôstojnosti, súkromný a rodinný život, manželstvo, rodičovstvo a rodinu, kultúru a jazyk, ako aj o veci s tým súvisiace, a to najmä v oblasti zdravotníctva, výchovy a vzdelávania.



Týmto návrhom sa má rozšíriť aj ústavnoprávna úprava sociálnych práv, pokiaľ ide o postavenie rodiny a ukotvenie rodičovských práv. "Navrhuje sa, aby došlo k úprave základného okruhu osôb, ktoré si môžu osvojiť maloleté dieťa, v Ústave SR. Zároveň sa navrhuje rozšírenie ústavného vymedzenia rodičovských práv, medzi ktoré sa navrhuje doplniť právo rodičov rozhodovať o účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese, ktorý je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu," priblížili v materiáli.



Ustanoviť by sa tiež malo, že štátny výchovno-vzdelávací program musí byť v súlade s ústavou.



Premiér navrhuje účinnosť zákona od 1. júla 2025.