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Vláda schválila zonácie štyroch národných parkov
Dokončenie procesu zonácie prijatím nariadení vlády SR je cieľom plánu obnovy pre vyplatenie ôsmej žiadosti o platbu.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 1. júla (TASR) - Vláda v stredu schválila zonácie štyroch národných parkov - Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Schválenie materiálov je súčasťou míľnika v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.
Dokončenie procesu zonácie prijatím nariadení vlády SR je cieľom plánu obnovy pre vyplatenie ôsmej žiadosti o platbu. Návrhy zonácií v pripomienkovom konaní kritizovala opozícia, vedci aj ochranári z rôznych enviroorganizácií.
Dokončenie procesu zonácie prijatím nariadení vlády SR je cieľom plánu obnovy pre vyplatenie ôsmej žiadosti o platbu. Návrhy zonácií v pripomienkovom konaní kritizovala opozícia, vedci aj ochranári z rôznych enviroorganizácií.