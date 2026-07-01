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Vláda schválila zonácie štyroch národných parkov

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Na snímke zubry hrivnaté v Národnom parku Poloniny. Foto: TASR - Jana Ďurašková

Dokončenie procesu zonácie prijatím nariadení vlády SR je cieľom plánu obnovy pre vyplatenie ôsmej žiadosti o platbu.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 1. júla (TASR) - Vláda v stredu schválila zonácie štyroch národných parkov - Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Schválenie materiálov je súčasťou míľnika v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.

Dokončenie procesu zonácie prijatím nariadení vlády SR je cieľom plánu obnovy pre vyplatenie ôsmej žiadosti o platbu. Návrhy zonácií v pripomienkovom konaní kritizovala opozícia, vedci aj ochranári z rôznych enviroorganizácií.
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