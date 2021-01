Bratislava 20. januára (TASR) – Zákaz vychádzania bude platiť aj 25. a 26. januára. V stredu o tom rozhodla vláda na svojom rokovaní. Následne zákaz vychádzania potrvá do 7. februára.



Uznesením z 31. decembra 2020 vláda obmedzila slobodu pohybu a pobytu do 24. januára. Uplynulý víkend prijala vláda nové uznesenie, v ktorom prijala zákaz vychádzania v termíne od 27. januára do 7. februára. Pondelok 25. januára a utorok 26. januára v ňom neboli zahrnuté.



Vláda okrem toho v stredu rozšírila aj výnimky zo zákazu vychádzania. Od 27. januára do prírody alebo za individuálnym športom v rámci okresu môžu po novom cestovať aj osoby, ktorých zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu na COVID-19. Taktiež aj ľudia so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím alebo so závažnou poruchou autistického spektra.



Pribudli aj nové výnimky zo zákazu vychádzania pre osoby, ktoré cestujú na pracovný pohovor, výberové konanie či za uzavretím pracovnej zmluvy. Preukázať sa však musia negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (vykonaného od 18. 1.), dokladom o prekonaní tohto ochorenia nie starším ako tri mesiace, prípadne boli zaočkovaní druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynuli aspoň dva týždne.



Výnimku budú mať po novom aj osoby s dieťaťom do troch rokov na cestu do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska a späť.