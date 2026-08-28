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Piatok 28. august 2026
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Vláda zrušila sporné uznesenia k zonáciám národných parkov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
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Hliník nad Hronom 28. augusta (TASR) - Vláda zrušila sporné uznesenia k zonáciám národných parkov, ktoré mali podľa viacerých ohrozovať prostriedky z plánu obnovy. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR tvrdí, že uzavretím memoranda o spolupráci s agrorezortom zo začiatku augusta stratili vecné opodstatnenie.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
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