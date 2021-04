Bratislava 15. apríla (TASR) - Vo verejnom vypočutí pred Súdnou radou SR uspelo deväť uchádzačov na sudcu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Z nich traja sú v súčasnosti sudcami správneho kolégia Najvyššieho súdu (NS) SR. Súdna rada ich navrhne prezidentke Zuzane Čaputovej na vymenovanie až po tom, čo rozhodne, že spĺňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Informoval o tom predseda Súdnej rady Ján Mazák.



Úspešným uchádzačom vo verejnom vypočutí je ten, za ktorého hlasovalo najmenej desať členov Súdnej rady a umiestnil sa v poradí uchádzačov najviac do poradového miesta zodpovedajúceho maximálnemu počtu voľných miest. Potrebné je obsadiť 29 miest sudcov NSS SR, plus pozíciu jeho predsedu. Verejné vypočutie absolvovalo 30 uchádzačov.



Vo verejnom vypočutí uspeli Juraj Vačok, Pavol Naď, Marián Fečík, Kristína Babiaková, Anita Filová, Zdenka Reisenauerová, Marián Trenčan, Juraj Vališ a Viola Takáčová. Spomedzi štyroch súčasných sudcov správneho kolégia NS SR nebola úspešná len Viera Nevedelová.



Výberové konanie na sudcov NSS SR pozostáva z verejného vypočutia pred Súdnou radou, ktorá je v tomto prípade výberovou komisiou, a overenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Kandidátov, ktorí uspejú v celom výberovom konaní a nie sú sudcami, bude musieť ešte vymenovať prezidentka SR Zuzana Čaputová. U kandidátov, ktorí sú už sudcami rôznych stupňov je situácia pomerne nejasná. "Stávajú sa totiž sudcami nového najvyššieho súdneho orgánu, a preto by malo existovať rozhodnutie, ktoré ich tam preloží alebo pridelí. Súdna rada to nemôže urobiť, lebo Súdna rada ako výberová komisia navrhuje len kandidátov. Nemá kompetenciu prideliť alebo preložiť týchto kandidátov, ktorí sú sudcami rovno na Najvyšší správny súd SR," spresnil Mazák.



Do výberového konania sa mohol prihlásiť sudca, ale aj nesudca, ktorý vykonával právnickú prax najmenej po obdobie desiatich rokov a dosiahol vek 30 rokov k dňu výberového konania. V prípade nesudcu je okrem právnického vzdelania podmienkou aj zloženie odbornej justičnej skúšky. Za odbornú justičnú skúšku sa považuje aj advokátska skúška, prokurátorská skúška, notárska skúška a odborná skúška komerčného právnika.



Predseda Súdnej rady vyhlásil už aj druhé kolo výberového konania. Prihlásilo sa doň 14 uchádzačov, z toho sú siedmi sudcami správneho kolégia NS SR. Uskutočniť sa má v máji.