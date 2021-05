Vo výberovom konaní uspelo osem uchádzačov na sudcu Najvyššieho súdu

Bratislava 4. mája (TASR) – Vo výberovom konaní pred Súdnou radou SR uspelo osem uchádzačov na sudcu Najvyššieho správneho súdu SR. Keďže štyria z nich nie sú sudcami, Súdna rada ich po absolvovaní prípravného vzdelávania predloží na vymenovanie prezidentke SR Zuzane Čaputovej.



Vo výberovom konaní uspeli traja členovia správneho kolégia Najvyššieho súdu (NS) SR - Zdenka Reisenauerová, Marián Trenčan a Viola Takáčová. Tiež sudca správneho kolégia Krajského súdu v Košiciach a v súčasnosti stážista na správnom kolégiu NS SR Pavol Naď. Toho však zvolila Súdna rada aj za kandidáta na šéfa NSS SR.



Rada predloží prezidentke SR Zuzane Čaputovej na vymenovanie profesora z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Juraja Vačoka, prokurátora netrestného odboru Generálnej prokuratúry SR Mariána Fečíka, advokáta Juraja Vališa a advokátku Kristínu Babiakovú. Predtým musia ešte absolvovať prípravné vzdelávanie.



Jedinou uchádzačkou, ktorá uspela vo verejnom vypočutí, ale v utorok o nej Súdna rada nerozhodovala, je sudkyňa správneho kolégia Krajského súdu v Trnave Anita Filová. „Kontrolná komisia číslo dva zistila skutočnosť, ktorá si vyžaduje vyjasniť jej majetkové priznanie. Ide o vysvetlenie prírastku majetku za prvé dva mesiace tohto roka," zdôraznil predseda Súdnej rady Ján Mazák. Predpokladá, že po vysvetlení by sa mohlo o nej rozhodovať na najbližšom zasadnutí rady.



Výberové konanie na sudcov NSS SR pozostáva z verejného vypočutia pred Súdnou radou, ktorá je v tomto prípade výberovou komisiou, a overenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti i majetkových pomerov.



Predseda Súdnej rady Mazák vyhlásil už aj druhé a tretie kolo výberového konania. Verejného vypočutia by sa v rámci druhého kola výberového konania malo zúčastniť 12 uchádzačov. Konať sa má 11. a 12. mája v sídle Súdnej rady. Verejné vypočutie v rámci tretieho kola výberového konania sa má uskutočniť 16. a 17. júna. Potrebné je obsadiť 29 miest sudcov nového NSS SR.



Vznik NSS SR priniesla minuloročná reforma justície. NSS SR má postavenie ako Najvyšší súd SR v oblasti správneho práva. Okrem iného naň prejdú kompetencie disciplinárneho stíhania sudcov i prokurátorov a v určitom rozsahu aj ostatných právnických profesií. Tiež rozhodovanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Funkčný má byť od 1. augusta.