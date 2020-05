PRIESKUM: Voľby by v máji vyhralo hnutie OĽaNO

Bratislava 24. mája (TASR) – Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v máji, zvíťazilo by hnutie OĽaNO so ziskom 22,9 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer-SD, ktorý by volilo 21,6 percenta respondentov. Do parlamentu by sa dostalo šesť strán. Vyplýva to z prieskumu, ktorý od 14. do 21. mája na vzorke 1011 respondentov realizovala agentúra Focus pre televíziu Markíza.



Vo voľbách by ako tretie najsilnejšie uspelo hnutie Sme rodina so ziskom 11,2 percenta hlasov, štvrtá by bola ĽSNS, ktorej by dalo hlas 9,7 percenta oslovených. Do parlamentu by sa dostala aj strana SaS so ziskom 8 percent a samostatné Progresívne Slovensko s výsledkom 6,5 percenta hlasov.



Pred bránami parlamentu by zostali KDH s výsledkom 4,8 percenta, strana Za ľudí s 4,3 percenta hlasov. SMK by volilo 4,2 percenta opýtaných a stranu Dobrá voľba by volili 2 percentá respondentov. Most-Híd by získal 1,5 percenta hlasov, SNS 1,4 a Vlasť 1,3 percenta.



V prepočte na mandáty by sa z kandidátky OĽaNO-Nova-KÚ-Zmena zdola dostalo do parlamentu 43 nominantov, Smer-SD by mal 41 poslancov a Sme rodina 21. Kotlebovci – ĽS Naše Slovensko by v zákonodarnom zbore disponovali 18 hlasmi, SaS by obsadila 15 kresiel a Progresívne Slovensko by získalo 12 mandátov.



V prieskume sa 73,1 percenta respondentov vyjadrilo, že by išli voliť.