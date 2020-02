PRIESKUM AKO : Voľby by vyhral Smer, druhé by skončilo OĽaNO

Bratislava 14. februára (TASR) - Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v prvej polovici februára, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 16,9 percenta, druhé by bolo OĽaNO, ktoré by volilo 15,5 percenta respondentov, na treťom mieste by skončila ĽSNS so ziskom 10,3 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií, ktorý zrealizovala agentúra AKO v dňoch 10. až 13. februára formou telefonického dopytovania na vzorke 1000 respondentov. TASR o tom v piatok informovala riaditeľka pre výskum AKO Kamila Hříchová.



Po prvej trojici strán by sa do parlamentu dostala na štvrtom mieste koalícia PS-Spolu so ziskom 9,4 percenta, na piatom mieste by sa umiestnila strana Za ľudí s 8,9 percenta. Šieste miesto by obsadilo so 7,2 percenta hnutie Sme rodina, zatiaľ čo siedmou stranou v parlamente by bola SaS (6,1 percenta). Do parlamentu by sa dostalo aj KDH so ziskom 5,3 percenta. Poslednou parlamentnou stranou by bola SNS, ktorá by získala rovných päť percent hlasov.



Mimo NR SR by ostali Most-Híd (4,7 percenta), Dobrá voľba (4,3 percenta), Maďarská komunitná spolupatričnosť MKO-MKS (3 percentá), Vlasť (1,5 percenta)a Máme toho dosť! (1,1 percenta). Pod hranicou jedného percenta sa ocitli strany Socialisti.sk (0,5 percenta), SĽS Andreja Hlinku (0,3 percenta). Žiaden hlas nedostali Demokratická strana, Solidarita – hnutie pracujúcej chudoby, Hlas ľudu, Slovenské hnutie obrody, Práca slovenského národa, 99 % - Občiansky hlas a Hlas pravice.



Z prieskumu tiež vyplýva, že určite pôjde voliť 70,1 percenta oslovených. Určite nepôjde voliť 7,8 percenta a 2,7 percenta opýtaných nevie, či pôjde voliť.



Rozhodnutých, teda tých, ktorí deklarovali, že vedia, koho budú voliť, je 75,6 percenta respondentov, 19,1 percenta nevedelo, koho by teraz volilo, a 5,3 percenta respondentov odmietlo prezradiť, koho bude voliť.