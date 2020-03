R. Fico: Prehrali sme, uznávam porážku

Bratislava 1. marca (TASR) - Predseda Smeru-SD Robert Fico uznal porážku strany v sobotných (29. 2.) parlamentných voľbách. Dodal, že Smer-SD má ambíciu byť silným subjektom v opozícii a poďakoval všetkým voličom. Vyhlásil to na nedeľnej tlačovej konferencii.



"Prehrali sme. Uznávam porážku," zdôraznil Fico. Skonštatoval, že vo voľbách prehrali traja a jeden vyhral. "Prehrali ste vy, tretí sektor a Smer-SD. Vyhral niekto, o kom ešte uvidíme, ako sa bude správať na slovenskej politickej scéne a čo to vlastne znamená," tvrdí Fico.



Na otázku, či vyvodí zodpovednosť v súvislosti s výsledkami volieb ako predseda strany, reagoval tým, že nebol súčasťou kampane. Nepovedal, či ponúkne funkciu predsedu strany premiérovi a volebnému lídrovi Petrovi Pellegrinimu. Zdôraznil, že chce viesť ľavicovú stranu a že budúcnosť preberú členovia strany medzi sebou na sneme.



Pripomenul, že Smeru-SD by malo pripadnúť 38 mandátov v NR SR, čo im zabezpečuje zvolávanie mimoriadnej schôdze, či predkladať návrhy na odvolanie ministrov z funkcie.



Fico sa poďakoval voličom, ktorí dali hlas Smeru-SD. Rovnako tak sa poďakoval Pellegrinimu za jeho prácu. Podľa vlastných slov trvá na tom, že mu ako volebnému lídrovi bude patriť najvyššia funkcia, akú strana po voľbách získa. Pellegrini by tak mohol zastávať pozíciu predsedu parlamentu, ktorá zvyčajne pripadne najsilnejšej opozičnej strane.