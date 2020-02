Víťazom volieb je podľa Median SK OĽaNO, za ním Smer a PS-Spolu

Bratislava 29. februára (TASR) – Parlamentné voľby by malo vyhrať hnutie OĽaNO so ziskom 25,3 percenta hlasov. Druhý by mal byť Smer-SD s 13,9 percenta a tretia koalícia PS-Spolu (8,8 percenta). Za ňou s rovnakým výsledok ĽSNS. Vyplýva to z exit pollu, ktorý robila agentúra Median SK pre RTVS.



Rovnako 8,8 percenta by mala dostať strana ĽSNS, ďalej by malo nasledovať hnutie Sme rodina (7,5 percenta). SaS by mala mať 6,4 percenta hlasov, Za ľudí 5,6 percenta. Ako posledné by sa do parlamentu malo dostať KDH so ziskom päť percent hlasov.



Pred bránami parlamentu by zostali Maďarská komunitná spolupatričnosť (4,4 percenta), SNS (tri percentá) a Dobrá voľba (2,9 percenta). Most-Híd by mal mať 2,8 percenta, Vlasť 2,7 percenta hlasov. Ostatné kandidujúce strany by nemali získať ani percento hlasov.



Exit poll je považovaný za najpresnejší odhad volebných výsledkov. Ide o prieskum uskutočnený na voličoch, ktorí práve odovzdali svoj hlas.