Voľby podľa Focusu vyhralo OĽaNO pred Smer-SD a PS-Spolu

Bratislava 29. februára (TASR) – Tohtoročné parlamentné voľby by malo vyhrať hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) so ziskom 25,8 percenta. Za ním nasleduje Smer-SD so 14,9 percenta a koalícia PS-Spolu s 9,7 percenta. Vyplýva to z exit pollu agentúry Focus pre televíziu Markíza.



Do parlamentu by sa mali dostať aj strany Sloboda a Solidarita (SaS) s výsledkom 8,3 percenta, Za ľudí so 7,8 percenta, Sme rodina so 7,5 percenta, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) so 6,5 percenta a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s 5,1 percenta.



V parlamente by podľa tohto exit pollu získalo OĽaNO 45 mandátov, Smer-SD 26, PS-Spolu 17, SaS 15, Za ľudí 14, Sme rodina 13, ĽSNS 11 a KDH 9 mandátov.



Pred bránami parlamentu zostali Maďarská komunitná spolupatričnosť (MKS) so ziskom 3,8 percenta, Dobrá voľba s 2,8 percenta, Slovenská národná strana (SNS) s 2,4 percenta, Most-Híd s 2 percentami a Vlasť s 1,9 percenta. Ostatné kandidujúce strany by nemali získať ani jedno percento.



Exit poll je považovaný za najpresnejší odhad volebných výsledkov. Ide o prieskum uskutočnený na voličoch, ktorí práve odovzdali svoj hlas.