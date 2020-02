Vyšetrovateľ zastavil trestné stíhanie v kauze rigoróznej práce na UMB

Bratislava 26. februára (TASR) - Vyšetrovateľ zastavil trestné stíhanie v kauze rigoróznej práce a možného plagiátorstva na Univerzite Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici. Pre TASR to potvrdila banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová. Podľa stanoviska polície nebol dôvod na postúpenie veci. Rozhodnutie vyšetrovateľa podľa slov hovorkyne ešte nie je právoplatné.



"Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici v uvedenej veci zastavil trestné stíhanie uznesením podľa Trestného poriadku, pretože skutok nebol trestným činom a nebol dôvod na postúpenie veci," uviedla Faltániová v stanovisku.



V súvislosti s kauzou bol minulý rok na polícii vypovedať predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS). Zdôraznil, že nie je obvinený ani obžalovaný a vypovedal ako svedok. Na medializované informácie o vyšetrovaní kauzy reagoval tým, že verí, že polícia preukáže, že svoju prácu písal sám. Na vyšetrovanie upozornil Denník N.



Podozreniami z plagiátorstva rigoróznych prác na UMB sa zaoberala v minulosti aj účelová komisia Akademického senátu (AS) UMB. Konštatovala, že medializovaná dvojica rigoróznych prác "obsahuje časti, ktoré sú oproti zdrojovej literatúre mierne upravené, väčšina častí však rovnako vykazuje vysokú mieru zhody so zdrojovou literatúrou, miestami je zachované členenie kapitol a podkapitol pôvodných zdrojov".